Un danno erariale di oltre 478 mila euro è stato contestato all’ente autonomo Giffoni Experience, al suo direttore artistico e organizzativo e al Responsabile Unico del Procedimento. Le contestazioni, mosse dal Nucleo di Polizia Economico‑Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e dalla Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, riguardano le edizioni del Giffoni Film Festival svoltesi tra il 2016 e il 2024.

Contestualmente all'accertamento del danno, è stato eseguito un sequestro conservativo di pari importo. Tale provvedimento ha interessato rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari degli inviti a dedurre.

Le indagini si sono concentrate su affidamenti diretti avvenuti nel periodo 2016-2024, destinati a un’associazione culturale. Questa associazione è presieduta dalla moglie del direttore artistico dell’ente e ha come unica dipendente la figlia della coppia.

Conflitto di interessi e gestione dei fondi pubblici

Le indagini hanno evidenziato come una parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbe stata "dirottata" verso l’associazione in questione. Formalmente, questi fondi erano giustificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale. Tuttavia, si ipotizza che la loro reale finalità fosse quella di coprire i costi dell’unica dipendente dell’associazione, configurando così una chiara situazione di conflitto di interessi tra i vertici dell’ente e l’associazione beneficiaria degli affidamenti.

È emerso inoltre che le attività finanziate con tali fondi sarebbero state, in realtà, svolte gratuitamente da altre persone o associazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento avrebbe attestato alla Regione Campania la regolare esecuzione delle prestazioni e la conformità delle procedure amministrative relative agli affidamenti contestati. Questo avrebbe contribuito a rendicontare come ammissibili spese che, in seguito, sono state ritenute prive dei necessari requisiti e non pertinenti rispetto alle finalità del finanziamento pubblico.

Il Giffoni Film Festival e la sua missione

Il Giffoni Film Festival è un evento di rilievo internazionale, organizzato dall’ente autonomo Giffoni Experience.

Questa realtà si dedica alla promozione della cultura cinematografica tra i giovani, oltre che alla realizzazione di eventi e attività connesse al mondo del cinema. Il festival si tiene a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, ed è riconosciuto come uno degli appuntamenti più importanti a livello globale nel settore dei festival cinematografici dedicati ai ragazzi.

Attraverso le sue iniziative, l’ente Giffoni Experience mira a coinvolgere giovani provenienti da diverse nazioni, promuovendo attivamente la partecipazione e l’inclusione sociale attraverso il linguaggio cinematografico. Fondato nel 1971, il festival ha registrato una crescita costante negli anni, sia in termini di affluenza che di prestigio, affermandosi come un punto di riferimento essenziale per l'intero settore.