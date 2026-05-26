Hezbollah ha annunciato scontri a fuoco con soldati israeliani nella zona a nord del fiume Litani, in Libano. L'organizzazione sciita libanese ha riferito che l'episodio è avvenuto il 26 maggio 2026. Secondo quanto comunicato, le forze israeliane avrebbero attraversato la linea di demarcazione e sarebbero state coinvolte in uno scontro con i combattenti di Hezbollah.

Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o feriti. L'area interessata dagli scontri, a nord del fiume Litani, rappresenta una linea di confine non solo geografica ma anche simbolica tra le forze israeliane e i gruppi armati libanesi.

Hezbollah ha dichiarato che l'azione israeliana avrebbe costituito una violazione delle intese precedenti sulla presenza militare nella regione.

Dinamiche degli scontri nella zona del Litani

La dinamica degli scontri, secondo Hezbollah, ha coinvolto direttamente soldati israeliani e combattenti del gruppo nella parte settentrionale del fiume Litani. La zona è da tempo teatro di tensione tra Israele e Hezbollah, con frequenti episodi di scambio di fuoco e movimenti militari lungo il confine. Le autorità israeliane non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto.

Il ruolo strategico del fiume Litani e la Risoluzione 1701

Il fiume Litani è il principale corso d'acqua interamente in territorio libanese, lungo circa 140 chilometri.

Nasce nella valle della Beqāʿ e sfocia nel Mar Mediterraneo, a nord di Tiro. La regione a nord del Litani è stata storicamente oggetto di attenzione internazionale, specialmente dopo l'adozione della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa risoluzione stabilisce limiti precisi alla presenza militare tra il fiume e il confine con Israele, sottolineando la delicatezza di ogni episodio di scontro in quest'area strategica.