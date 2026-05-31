Un grave incidente stradale ha funestato la notte alla periferia di Orta Nova, nel Foggiano, coinvolgendo cinque minorenni e causando la morte di uno di loro. L'episodio, avvenuto in circostanze drammatiche, ha visto un'automobile con a bordo ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni finire fuori strada dopo aver tentato di eludere un controllo delle forze dell'ordine.

La dinamica dell'incidente e l'inseguimento

La vettura, guidata da un sedicenne, stava percorrendo la Strada Provinciale 80 quando si è trovata di fronte a un posto di blocco dei Carabinieri.

Nel tentativo di evitare il controllo, il conducente ha accelerato bruscamente. I militari si sono immediatamente lanciati all'inseguimento del veicolo. Pochi istanti dopo, l'auto ha perso il controllo, uscendo dalla carreggiata e impattando violentemente contro il guard-rail. La dinamica precisa dell'accaduto è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Il tragico bilancio: un decesso e quattro feriti

L'impatto è stato fatale per uno dei passeggeri, un ragazzo di 16 anni, che ha perso la vita sul colpo. La notizia del suo decesso ha profondamente scosso la comunità locale. Gli altri quattro occupanti dell'auto, anch'essi minorenni, hanno riportato ferite di varia entità e sono stati prontamente trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Tre di loro sono stati dimessi dopo le prime cure e le loro condizioni non destano preoccupazione, con una prognosi di guarigione prevista in pochi giorni. Il quarto ferito, invece, rimane ricoverato e la sua prognosi è ancora riservata, richiedendo ulteriori accertamenti medici e un periodo di osservazione.

I soccorsi e le indagini in corso

Sul luogo del sinistro, lungo la SP 80, sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso. Un'eliambulanza è stata allertata per garantire un trasporto rapido dei feriti più gravi, affiancata dalle squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i ragazzi dalle lamiere e mettere in sicurezza l'area interessata. Anche il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto.

Le forze dell'ordine, in particolare i Carabinieri, hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza le cause e le responsabilità di questo drammatico incidente. Tutti i giovani coinvolti sono risultati residenti nel territorio del Basso Tavoliere, specificamente nel comune di Orta Nova, rendendo il lutto ancora più sentito a livello locale.