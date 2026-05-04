Un attacco missilistico russo ha colpito l'insediamento di Merefa, nella regione di Kharkiv, la mattina del 4 maggio 2026. L'incursione ha provocato la morte di quattro persone e il ferimento di altre sedici. Le vittime identificate sono due uomini, di 50 e 63 anni, e due donne, di 41 e 52 anni.

L'attacco ha scatenato un incendio, successivamente domato dalle squadre di emergenza. Sono stati registrati danni estesi a edifici privati e residenziali, a negozi e a una stazione di servizio. Le squadre di emergenza e i servizi specializzati sono ancora attivamente al lavoro sul luogo dell'impatto per gestire le conseguenze dell'esplosione e garantire assistenza ai feriti e ai residenti colpiti.

Le conseguenze e gli interventi di soccorso a Merefa

L'attacco missilistico ha interessato principalmente abitazioni civili, palazzi residenziali, quattro negozi e una stazione di servizio per auto. Tutte le sedici persone ferite stanno ricevendo l'assistenza medica necessaria. L'incendio, sviluppatosi a seguito dell'esplosione, è stato domato grazie all'intervento tempestivo delle squadre di soccorso. I servizi di emergenza rimangono operativi nella zona colpita per la messa in sicurezza dell'area e il supporto continuo ai residenti coinvolti.

Il contesto strategico della regione di Kharkiv

La regione di Kharkiv, situata nell'Ucraina nord-orientale, rappresenta uno dei principali centri urbani e industriali del Paese.

Merefa, la cittadina colpita dall'attacco, si trova a sud-ovest del capoluogo regionale Kharkiv ed è un importante nodo per i collegamenti locali. La regione di Kharkiv è frequentemente interessata da operazioni militari e attacchi missilistici a causa della sua posizione strategica e della vicinanza al confine russo, rendendola un'area di costante tensione e vulnerabilità.