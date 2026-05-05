Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha lanciato un chiaro avvertimento alla Cina, esortando Pechino a evitare azioni destabilizzanti su Taiwan. La dichiarazione è avvenuta il 5 maggio 2026 dalla Casa Bianca, a pochi giorni dalla visita del presidente Donald Trump a Pechino, dove incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. Tale intervento sottolinea l'importanza strategica della regione in vista del vertice.

Rubio ha sottolineato che "non abbiamo bisogno che si verifichino eventi destabilizzanti per quanto riguarda Taiwan o in qualsiasi altra parte dell'Indo-Pacifico".

Ha aggiunto che questa posizione è "nel reciproco interesse sia degli Stati Uniti sia della Cina". Le sue parole giungono in un momento di particolare attenzione internazionale sulla regione, dato l'imminente confronto tra i leader.

La posizione di Washington sulla stabilità regionale

Il segretario di Stato ha ribadito la posizione degli Stati Uniti sulla stabilità dell'area indo-pacifica, evidenziando la necessità di evitare tensioni che potrebbero compromettere l'equilibrio. Rubio ha espresso la convinzione che sia Washington sia Pechino abbiano interesse a mantenere la situazione sotto controllo, evitando incidenti o escalation.

Il vertice Trump-Xi e la questione Taiwan

La visita del presidente Donald Trump in Cina è programmata per la settimana successiva, con un incontro ufficiale con il presidente Xi Jinping.

Tra i temi principali in discussione figura la questione di Taiwan. Gli Stati Uniti hanno riaffermato l'attenzione per la sicurezza e la stabilità dell'isola, considerata un punto nevralgico nei rapporti bilaterali tra Washington e Pechino.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è l'organo esecutivo responsabile della politica estera e delle relazioni internazionali del paese. Tra i suoi compiti principali rientrano la promozione degli interessi americani all'estero e la gestione dei rapporti diplomatici con le altre nazioni, come la Cina.