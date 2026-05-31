Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver conquistato il castello crociato di Beaufort, un'antica e strategica fortificazione nel sud del Libano. L'operazione, resa nota il 31 maggio 2026, rappresenta un significativo sviluppo nelle attività militari della regione. Il castello di Beaufort, noto anche come Qala'at al-Shaqif, si erge su una collina di cruciale importanza tattica, dominando la valle del fiume Litani. Questa posizione offre alle forze che la controllano una capacità di sorveglianza e gestione delle operazioni militari di notevole rilevanza strategica nell'area circostante.

Significato strategico e contesto operativo

L'annuncio della conquista del castello è stato diffuso direttamente dalle IDF, che hanno sottolineato come il controllo di questa storica struttura sia un elemento chiave per le dinamiche operative nel sud del Libano. Il castello di Beaufort ha storicamente ricoperto un ruolo centrale nelle diverse fasi di conflitto della regione. La sua posizione elevata, con visibilità impareggiabile sulla valle circostante, lo ha reso un punto di osservazione e difesa insostituibile. Questa operazione si inserisce in un più ampio scenario di attività militari che coinvolgono le forze israeliane e altri attori presenti nell'area.

Il castello di Beaufort: un baluardo storico e architettonico

Costruito nel XII secolo, durante le Crociate, il castello di Beaufort è tra le più note e imponenti fortificazioni del Libano meridionale. La struttura sorge a circa 700 metri di altitudine e per secoli ha avuto una funzione difensiva, passando sotto il controllo di diverse potenze. La sua posizione consente di osservare ampi tratti del territorio, rendendolo un cruciale punto di osservazione e difesa strategica. Oltre all'importanza militare, il castello è un significativo simbolo storico e architettonico della regione.