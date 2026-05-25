Un grave incidente sul lavoro ha gettato un'ombra di preoccupazione su Lioni, comune in provincia di Avellino, dove un giovane di 26 anni è rimasto seriamente ferito. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, 25 maggio, mentre il ragazzo era impegnato nella revisione di una giostra, un'operazione cruciale per garantire la sicurezza delle attrazioni allestite in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono locale. Il giovane, di origine bengalese e collaboratore del gestore delle attrazioni, è stato improvvisamente colpito da una trave della struttura, cadendo rovinosamente al suolo e riportando lesioni di estrema gravità.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche ai primi soccorritori. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti con urgenza i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno subito avviato le procedure di assistenza e messa in sicurezza dell'area. Data la gravità delle ferite, in particolare quelle riportate alla testa, è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza. Il velivolo ha trasportato d'urgenza il 26enne presso l'ospedale 'Moscati' di Avellino, dove è stato immediatamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I medici stanno monitorando costantemente il suo stato di salute, che rimane estremamente delicato.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Parallelamente alle cure mediche, le autorità competenti hanno prontamente avviato un'indagine approfondita per fare piena luce sull'accaduto.

I Carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e a stabilire eventuali responsabilità. L'attenzione degli inquirenti si concentra sulle procedure di revisione e collaudo della giostra, per comprendere se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. La comunità di Lioni, profondamente scossa dall'evento, segue con grande apprensione l'evolversi delle condizioni del giovane operatore, mentre si attendono i primi esiti degli accertamenti.

L'ospedale 'Moscati' di Avellino, struttura di riferimento per l'emergenza e l'alta specializzazione, sta fornendo tutte le cure necessarie al giovane ferito.

Il nosocomio, riconosciuto come una delle principali strutture sanitarie della provincia, dispone di reparti di terapia intensiva all'avanguardia e di un team medico altamente specializzato, garantendo così la migliore assistenza possibile a un vasto bacino di utenza dell'Irpinia e delle aree circostanti. Le indagini in corso mirano a fornire risposte chiare sulle cause di questo grave incidente.