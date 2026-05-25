Nel piccolo e caratteristico comune di Reino, situato nella pittoresca provincia di Benevento, le recenti elezioni comunali hanno già condotto all'individuazione del nuovo sindaco. Questo significativo risultato è stato reso possibile grazie al tempestivo e decisivo superamento del quorum, la soglia minima di partecipazione degli elettori richiesta per la validità della consultazione. La percentuale necessaria di votanti è stata infatti raggiunta e ampiamente superata prima della conclusione dello spoglio delle schede, permettendo così di ottenere un esito certo e definitivo sull'elezione del primo cittadino, senza la necessità di attendere il completamento di tutte le operazioni di scrutinio e conteggio dei voti.

Il meccanismo del quorum: validità e partecipazione elettorale

Il superamento del quorum costituisce un passaggio fondamentale e imprescindibile per la piena validità dell'elezione del sindaco, specialmente nei comuni dove si presenta una sola lista elettorale. In queste particolari e ben definite circostanze, la normativa vigente in materia elettorale italiana prevede esplicitamente che la consultazione sia considerata valida ed efficace solo se si reca alle urne almeno il 40% degli aventi diritto al voto. Nel caso specifico di Reino, questa cruciale soglia di partecipazione è stata ampiamente superata, sancendo così in via definitiva l'elezione del nuovo sindaco e confermando la legittimità e la solidità del processo democratico locale.

Tale meccanismo è progettato per garantire che il mandato del primo cittadino sia supportato da una partecipazione significativa e consapevole della comunità residente.

Reino: un profilo geografico e demografico nel Sannio

Reino è un affascinante comune incastonato nella provincia di Benevento, nel cuore pulsante della regione Campania. Secondo i dati ufficiali più recenti disponibili, il suo territorio comunale si estende all'interno della storica e suggestiva area del Sannio, una zona rinomata per il suo ricco patrimonio culturale, le sue tradizioni millenarie e i suoi paesaggi mozzafiato. La località conta una popolazione di circa 1.200 abitanti, rappresentando una realtà tipica dei piccoli centri italiani, spesso custodi di un forte senso di comunità.

L'amministrazione locale di Reino opera in piena conformità con le disposizioni stabilite dalla legge italiana per le elezioni comunali. In particolare, nei casi in cui si presenta un'unica lista, il raggiungimento del quorum si configura come una condizione necessaria e vincolante per la validità complessiva della consultazione elettorale, assicurando la piena regolarità, la trasparenza e l'integrità del processo democratico locale.