Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, coinvolgendo uno scuolabus e una Nissan Qashqai. L'evento, che ha destato profonda preoccupazione, ha rivelato sin dai primi accertamenti della polizia locale una circostanza aggravante: il conducente dell'auto, un uomo di cinquantuno anni, era alla guida senza patente e sprovvisto della necessaria copertura assicurativa per il suo veicolo.

La situazione a bordo della Nissan Qashqai era particolarmente delicata: con l'uomo viaggiavano la moglie, in stato di gravidanza, e ben cinque bambini.

Il cinquantunenne è stato ricoverato in ospedale a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Anche Giuseppe Di Stefano, il dipendente comunale che era al volante dello scuolabus, ha subito un forte shock ed è stato anch'egli trasportato in ospedale per le cure del caso. La gravità dell'accaduto ha spinto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, a recarsi personalmente in ospedale, accompagnato dagli assistenti sociali del Comune, per offrire supporto e monitorare la situazione dei feriti.

La dinamica dello scontro e i primi dettagli

L'incidente si è verificato nel pomeriggio, intorno alle ore quattordici e trenta, lungo la strada che conduce alla Borgata Costiera. Le indagini preliminari suggeriscono che il conducente della Nissan, oltre a essere privo di patente e assicurazione, non avrebbe rispettato un segnale di stop, causando così la violenta collisione con il mezzo di trasporto scolastico.

A bordo della Nissan Qashqai, al momento dell'impatto, si trovavano complessivamente sette persone, un numero che eccede di due unità la capienza omologata del veicolo. Tra questi passeggeri, come già menzionato, c'erano la moglie incinta e i cinque bambini.

Le conseguenze dell'impatto sono state significative: lo scuolabus si è ribaltato, provocando il ferimento di circa venti persone. Tra i feriti, la maggior parte erano bambini, passeggeri del mezzo scolastico. Due di questi minori hanno riportato lesioni più serie, ma è stato rassicurante apprendere che le loro condizioni non sono considerate in pericolo di vita. Gli altri bambini coinvolti hanno riportato principalmente contusioni ed escoriazioni di lieve entità, ricevendo comunque tutte le attenzioni mediche necessarie.

L'intervento dei soccorsi e le indagini in corso

La risposta all'emergenza è stata immediata e coordinata. Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e assistere nelle operazioni di estrazione dei feriti. La polizia municipale ha gestito la viabilità e ha iniziato i primi rilievi per la ricostruzione della dinamica. Numerose ambulanze del 118 hanno raggiunto il sito per prestare soccorso e trasportare i feriti negli ospedali più vicini. Per i bambini con le lesioni più gravi, dopo una prima stabilizzazione, è stata valutata la possibilità di un trasferimento all'Ospedale dei Bambini di Palermo, una struttura specializzata per l'infanzia.

Le forze dell'ordine hanno avviato un'approfondita attività di rilievo e indagine. L'obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica esatta dello scontro e accertare ogni responsabilità. La circostanza che il guidatore della Nissan Qashqai fosse senza patente e senza assicurazione rappresenta un elemento cruciale che sarà attentamente considerato nel corso delle investigazioni.