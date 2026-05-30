Il presidente Donald Trump ha superato i controlli medici semestrali, risultando in ottima salute secondo il medico della Casa Bianca Sean Barbabella. La visita, condotta martedì al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, Maryland, ha coinvolto ventidue specialisti. Trump, che il 14 giugno compirà ottant'anni, ha definito i risultati "perfetti".

Il referto ha evidenziato un solido funzionamento cardiaco, polmonare, neurologico e fisico generale, dichiarando Trump "pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di commander-in-chief e di capo di Stato".

Gli esami hanno incluso Tac, diagnostica per immagini cardiaca, screening oncologici e accertamenti preventivi. Il peso registrato è di 108 chilogrammi, un aumento di sei chilogrammi da aprile 2025. I medici hanno fornito indicazioni su alimentazione, attività fisica e riduzione del peso, ma hanno concluso che le sue prestazioni cognitive e fisiche sono eccellenti.

Dettagli degli esami e raccomandazioni

Durante la visita, Trump ha ottenuto il punteggio massimo (30 su 30) nel Montreal Cognitive Assessment, confermando i risultati degli anni precedenti. Il referto ha documentato lievi ecchimosi sulle mani, attribuite a "lieve irritazione dei tessuti molli dovuta a frequente stretta di mano" e considerate un "effetto comune e benigno della terapia con aspirina".

È stato raccomandato il passaggio a una dose ridotta di aspirina.

Il presidente ha mostrato un lieve gonfiore alle gambe, migliorato rispetto all’anno precedente, legato a una preesistente insufficienza venosa cronica. I livelli di colesterolo totale sono scesi a 143 (da 223 nel 2018), grazie all'assunzione di rosuvastatina ed ezetimibe. Il medico ha sottolineato come il programma quotidiano di Trump, ricco di incontri, impegni pubblici e attività fisica, contribuisca al suo benessere generale.

Contesto e trasparenza sui controlli presidenziali

La visita di maggio 2026 è il quarto controllo sanitario pubblico di Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca per il secondo mandato. Le amministrazioni statunitensi tradizionalmente divulgano informazioni selezionate sugli esami fisici dei presidenti, offrendo un quadro della salute del comandante in capo.

Tuttavia, non esiste alcuna legge che imponga la divulgazione completa dei dati sanitari, e il livello di trasparenza può variare tra le diverse amministrazioni.

Donald Trump, il presidente più anziano eletto negli Stati Uniti, ha spesso affrontato il dibattito pubblico sulla sua età e resistenza fisica. Il recente referto conferma che, nonostante l'età avanzata e alcune condizioni comuni tra gli anziani, mantiene uno stato di salute generale giudicato eccellente dai suoi medici.