Un grave incidente ha scosso il pomeriggio di sabato 16 maggio 2026 a Modena, quando un'auto, lanciata a velocità sostenuta, ha travolto una decina di pedoni nel cuore del centro cittadino. L'episodio si è verificato lungo via Emilia centro, dove una Citroën C3, proveniente da Largo Garibaldi, ha investito numerose persone in un'area notoriamente affollata.

Le conseguenze sono state immediate e drammatiche: sul posto sono accorsi prontamente i soccorsi, che hanno prestato le prime cure ai feriti, alcuni dei quali versano in condizioni gravi. Parallelamente, un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine – tra cui Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia – è intervenuto per gestire l'emergenza.

L'intera area è stata immediatamente transennata con nastro bianco e rosso, al fine di garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di assistenza e indagine.

La dinamica dell'incidente e la fuga del conducente

La vettura, dopo aver falciato i pedoni, ha terminato la sua corsa schiantandosi contro la vetrina di un negozio situato in largo Porta Bologna. Un dettaglio cruciale emerso riguarda il conducente: questi avrebbe tentato una fuga a piedi subito dopo l'impatto. Durante il tentativo di allontanamento, l'uomo, armato di coltello, ha ferito una persona che aveva coraggiosamente cercato di fermarlo. La sua corsa è stata interrotta all'incrocio tra Rua Pioppa e Corso Adriano, dove è stato bloccato dalle forze dell'ordine.

Le autorità hanno immediatamente avviato un'approfondita indagine per chiarire ogni aspetto della vicenda, dalla dinamica esatta dell'investimento alla natura del gesto. Al momento, non è ancora stato stabilito se si sia trattato di un atto volontario o se altre motivazioni abbiano spinto il conducente a compiere un'azione così devastante. La gravità dell'accaduto ha richiamato sul luogo dell'incidente anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, giunto per seguire da vicino l'evolversi della situazione e coordinare gli interventi.

Intervento delle istituzioni e sicurezza pubblica

L'area coinvolta, tra via Emilia centro, Largo Garibaldi e largo Porta Bologna, rappresenta uno dei punti nevralgici e più frequentati di Modena, specialmente nel pomeriggio di un sabato.

La rapidità e l'efficacia dell'intervento congiunto delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza sono state fondamentali per mettere in sicurezza la zona e fornire assistenza immediata ai numerosi feriti in strada.

La presenza congiunta delle principali istituzioni cittadine e delle forze di polizia ha permesso non solo una gestione tempestiva dell'emergenza, ma anche l'avvio immediato delle procedure investigative necessarie. L'obiettivo primario rimane la ricostruzione accurata dell'accaduto e la garanzia della sicurezza pubblica in un momento di grande apprensione per la comunità modenese.