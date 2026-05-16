Un grave incidente ha scosso Modena nel pomeriggio del 16 maggio 2026, quando una donna è stata travolta da un'auto in via Emilia Ovest. L'episodio, che ha coinvolto anche diverse altre persone che si trovavano a piedi lungo la strada, ha avuto conseguenze drammatiche per la vittima principale, la quale ha subito l'amputazione delle gambe a causa della gravità delle ferite riportate. Il veicolo, dopo aver perso il controllo, ha colpito numerosi passanti in una zona particolarmente trafficata della città, innescando immediate reazioni di soccorso e l'avvio delle indagini da parte delle autorità competenti.

Dettagli dell'incidente e testimonianze dirette

La scena dell'investimento è stata descritta con cruda immediatezza da un testimone oculare presente sul posto. Questi ha riferito che la donna "è stata falciata, le gambe sono state amputate", evidenziando la violenza e la brutalità dell'impatto. Secondo le prime ricostruzioni e le dichiarazioni raccolte, l'auto avrebbe investito una decina di pedoni che si trovavano sul suo percorso. Tra i feriti, alcuni versano in condizioni particolarmente gravi, rendendo la situazione clinica estremamente delicata. Le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari sono intervenuti con rapidità sul luogo dell'accaduto, avviando le prime operazioni di assistenza e i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare ogni eventuale responsabilità.

Contesto dell'evento e l'intervento delle autorità

L'incidente si è verificato in via Emilia Ovest, una delle principali arterie stradali di Modena, nota per essere un importante snodo cittadino caratterizzato da un flusso costante di veicoli e un'elevata presenza di pedoni. L'intervento congiunto dei soccorsi sanitari e delle forze dell'ordine è stato fondamentale per gestire l'emergenza: mentre i sanitari prestavano le prime cure e trasportavano i feriti negli ospedali, gli agenti si occupavano di mettere in sicurezza l'area e di gestire la viabilità, che ha subito inevitabili e consistenti rallentamenti. Le indagini sono attualmente in corso e proseguono con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto legato alle cause dell'incidente e di identificare tutte le persone coinvolte.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente l'evoluzione della situazione, impegnandosi a fornire aggiornamenti costanti sulle condizioni dei feriti e sull'avanzamento delle investigazioni, al fine di garantire la massima trasparenza e sicurezza in un'area così nevralgica per la città.