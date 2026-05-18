Nel cantiere per la costruzione del nuovo ospedale di Marcianise, in provincia di Caserta, è stata fatta una significativa scoperta archeologica. Durante gli scavi per la futura struttura sanitaria, sono emerse diverse tombe di epoca preromana. Il ritrovamento ha portato alla luce un patrimonio storico di grande valore in un'area già nota per le sue testimonianze antiche. Le sepolture, con i loro reperti, gettano nuova luce sulla storia del territorio.

Gli archeologi intervenuti hanno confermato l'autenticità e la datazione preromana delle sepolture, sottolineando l'importanza del sito per la comprensione delle civiltà antiche.

Numerosi manufatti sono stati individuati e saranno oggetto di studio e catalogazione. Per garantire la tutela e un'indagine archeologica approfondita, l'area del rinvenimento è stata temporaneamente posta sotto sequestro dalle autorità competenti.

Implicazioni della scoperta archeologica

Il sito del nuovo ospedale di Marcianise è noto per antichi insediamenti. La scoperta delle tombe ha imposto una temporanea sospensione delle attività edilizie. L'interruzione è stata necessaria per permettere agli archeologi di condurre le operazioni di documentazione, scavo e recupero dei reperti. Le procedure standard per la gestione dei beni archeologici rinvenuti durante opere pubbliche sono state attivate, assicurando il rispetto delle normative vigenti.

Marcianise: storia e contesto

Marcianise, comune in provincia di Caserta (Campania), si estende su circa 30 km² e conta oltre 40.000 abitanti. Il suo territorio è intriso di storia, con insediamenti umani risalenti a epoche antichissime. Questa ricchezza storica è stata confermata da precedenti ritrovamenti archeologici. L'emersione delle tombe preromane nel cantiere ospedaliero conferma Marcianise come crocevia di civiltà antiche.