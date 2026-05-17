Un giovane di 15 anni è stato ferito alla gamba da un colpo d'arma da fuoco nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2026 a Napoli. L'episodio di violenza si è consumato nei pressi della storica piazza Mercato. Il ragazzo ha riferito di essere stato colpito da alcuni individui sconosciuti, la cui identità e le cui motivazioni rimangono ignote.

Il ricovero al 'Vecchio Pellegrini' e le indagini in corso

Il quindicenne è stato prontamente trasportato, intorno alle 3 del mattino, al pronto soccorso dell'ospedale 'Vecchio Pellegrini' di Napoli. Nonostante la gravità dell'accaduto, i medici hanno accertato che il giovane non si trova in pericolo di vita ed è in attesa di un intervento chirurgico.

Le forze dell'ordine, in particolare l'Upg della Questura di Napoli, hanno immediatamente avviato le indagini per fare luce sull'accaduto. La dinamica dei fatti, tuttavia, non è stata ancora accertata con precisione.

L'episodio nel contesto della lotta alla violenza

L'aggressione al giovane si è verificata a poche ore di distanza dalla conclusione di un'importante marcia contro la violenza, un evento promosso dall'associazione Libera e dall’arcivescovo di Napoli, cardinale Mimmo Battaglia. L'iniziativa aveva come obiettivo il ripristino di un forte impegno educativo e sociale, volto al disarmo della città. La tempestiva mobilitazione delle forze dell'ordine e l'avvio delle indagini sottolineano l'attenzione delle istituzioni verso la sicurezza dei minori e la prevenzione di episodi simili.

Il racconto del giovane ferito, che ha riferito di essere stato colpito da individui non identificati, costituisce il punto di partenza per le investigazioni. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità degli aggressori o sulle circostanze precise dell'accaduto. La situazione rimane strettamente monitorata dalle autorità competenti, impegnate a ricostruire ogni aspetto di questo grave fatto di cronaca.