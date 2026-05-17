Un tragico evento ha scosso la comunità di Casoria, in provincia di Napoli, dove un giovane di 16 anni, Adriano D'Orso, è deceduto nella tarda serata del 16 maggio 2026. La morte è sopraggiunta dopo che il ragazzo aveva consumato un gelato in compagnia di alcuni amici. L'episodio si è verificato intorno alle 23 in una gelateria situata in via Bologna.

Secondo le prime ricostruzioni, Adriano, che soffriva di allergie, ha avvertito un malore improvviso mentre stava mangiando il gelato. Gli amici, vedendolo in difficoltà, lo hanno prontamente accompagnato a casa del padre, che abita nelle vicinanze della gelateria.

Tuttavia, le condizioni del sedicenne sono apparse subito critiche. Nonostante il tentativo di somministrargli del cortisone, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118, giunto sul posto, ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul caso hanno avviato le indagini i carabinieri di Casoria, coordinati dalla Procura di Napoli Nord. Le autorità hanno disposto il sequestro della salma di Adriano D'Orso, che si trova attualmente nell’obitorio di Giugliano in Campania, in attesa dell’esame autoptico. I militari hanno anche prelevato dalla gelateria campioni dei gusti di gelato consumati dal ragazzo, che saranno sottoposti ad analisi approfondite. La famiglia del giovane, la madre e il padre, si è affidata all’avvocato Francesco Petruzzi per essere assistita in questa dolorosa vicenda.

Le indagini e gli accertamenti sulla causa del decesso

L'autopsia sarà un passaggio fondamentale per fare piena luce sulle cause della morte di Adriano D'Orso. Parallelamente, le analisi sui campioni di gelato prelevati dalla gelateria mirano a verificare l'eventuale presenza di sostanze che possano aver scatenato una reazione allergica fatale. È emerso che il giovane era un cliente abituale della gelateria e che consumava regolarmente gusti compatibili con le sue condizioni allergiche, essendo in particolare allergico al lattosio.

L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, ha sottolineato l'importanza di questi accertamenti: “L’esame dei campioni di gelato e l’autopsia saranno determinanti per capire cosa è successo e accertare eventuali responsabilità.

Da parte nostra nessuna ipotesi finché non arriveranno le risposte sugli accertamenti disposti dalla magistratura. Poi ci muoveremo di conseguenza”. La speranza è che le indagini possano fornire risposte chiare e definitive.

Il profondo cordoglio della comunità di Casoria

La morte improvvisa di Adriano ha lasciato un dolore enorme e ha colpito profondamente l'intera comunità di Casoria. Il sindaco Raffaele Bene ha espresso il più profondo cordoglio a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città: “Ci sono notizie che una comunità non vorrebbe mai apprendere, soprattutto quando riguardano un ragazzo. La morte improvvisa di Adriano lascia un dolore enorme che attraversa l’intera città e colpisce profondamente ciascuno di noi”.

Il primo cittadino ha voluto manifestare la vicinanza dell'intera Casoria alla famiglia, agli amici e ai compagni di scuola del sedicenne: “Alla sua famiglia, ai suoi amici, ai compagni di scuola e a tutte le persone che gli volevano bene va il mio abbraccio personale e quello dell’intera Casoria. Nessuna parola può davvero alleviare una sofferenza così grande ma è dovere di una comunità stringersi con rispetto, silenzio e umanità attorno a chi sta vivendo un momento tanto drammatico”. La città si è stretta attorno ai familiari, offrendo sostegno in questo momento di indicibile tristezza, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della tragedia.