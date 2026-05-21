Una nuova misura cautelare in carcere è stata notificata a Christian Uccello, 24 anni, dalla Squadra Mobile di Napoli. L'uomo era già stato condannato in primo grado a dodici anni e otto mesi di reclusione per tentato triplice omicidio aggravato dalle modalità mafiose. Il provvedimento, emesso dalla IV sezione penale (collegio A) del tribunale di Napoli, si riferisce a un grave episodio di violenza avvenuto la notte tra il 27 e il 28 giugno 2024 a Largo Banchi Nuovi, nel cuore del centro cittadino.

Il raid armato vide almeno due persone sparare indiscriminatamente tra la folla della movida napoletana.

L'azione criminale mirava a colpire due giovani rivali, con i quali gli aggressori avevano avuto una lite, ma finì per ferire gravemente all’addome anche un innocente pizzaiolo di venticinque anni, completamente estraneo ai fatti, che fu costretto a sottoporsi a lunghe cure sanitarie per diversi mesi. Sul luogo dell’agguato, avvenuto davanti a un bar molto frequentato, la Polizia scientifica rinvenne otto bossoli di due calibri differenti, a testimonianza della violenza dello scontro. Tra gli obiettivi del commando figuravano il figlio di una nota tiktoker, imparentato con un esponente di spicco della camorra dei Quartieri Spagnoli, e un suo amico, entrambi riportarono ferite lievi alle gambe.

Dettagli dell’operazione e delle indagini

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), hanno permesso di ricostruire che il raid si inseriva in un più ampio contesto di scontro tra due gruppi criminali rivali operanti nei Quartieri Spagnoli. La notifica di questa nuova misura cautelare rafforza il quadro accusatorio nei confronti di Uccello, già riconosciuto colpevole in primo grado per il tentato triplice omicidio, con l'aggravante del metodo mafioso. Le ricostruzioni degli inquirenti hanno confermato che a sparare furono almeno due individui, una circostanza supportata dal ritrovamento di bossoli di calibri diversi sulla scena del crimine.

Il commando agì con l'intento di colpire specifici rivali, in quello che appare come un vero e proprio regolamento di conti tra fazioni contrapposte della zona.

La presenza di vittime collaterali, come il giovane pizzaiolo, sottolinea la grave pericolosità dell’azione compiuta in un'area densamente popolata e frequentata durante le ore notturne, mettendo a rischio l'incolumità di numerosi cittadini.

Contesto territoriale e criminale

L’episodio si colloca nel complesso scenario delle attività criminali che caratterizzano i Quartieri Spagnoli di Napoli, un'area storicamente afflitta da fenomeni di criminalità organizzata. La Polizia di Stato e la Direzione Distrettuale Antimafia sono costantemente impegnate in un'intensa attività di contrasto ai gruppi criminali che operano sul territorio, con una particolare attenzione alle dinamiche legate al controllo delle aree urbane e ai frequenti regolamenti di conti tra clan rivali.

I Quartieri Spagnoli rappresentano, infatti, uno dei principali ambiti di intervento per le forze dell’ordine a Napoli. Qui vengono condotte operazioni mirate alla repressione dei reati aggravati dal metodo mafioso e alla tutela della sicurezza pubblica nelle zone più esposte a episodi di violenza, al fine di ripristinare la legalità e garantire la tranquillità dei residenti e dei frequentatori.