Autobus con capienza ridotta in partenza dai capolinea rappresentano la principale novità introdotta dal nuovo piano orari del trasporto pubblico sull’isola di Capri, annunciato da ATC S.r.l. Il provvedimento entrerà in vigore da venerdì 29 maggio e resterà valido fino al 15 giugno 2026. La misura è stata pensata per decongestionare i flussi turistici e pendolari nelle prime settimane della stagione calda, con particolare attenzione alle tre tratte urbane maggiormente utilizzate: Marina Piccola - Capri, Capri - Anacapri e Marina Grande - Capri.

In alcune fasce orarie, i bus accetteranno a bordo, presso i terminal di partenza, un numero di passeggeri inferiore rispetto alla capienza massima.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la disponibilità di posti anche alle fermate intermedie, riducendo così i disagi cronici dovuti al transito di mezzi già completamente occupati. La società ATC punta così a offrire un servizio più accessibile a residenti e visitatori che utilizzano le fermate lungo il percorso.

Potenziamento delle corse verso Marina Piccola

Il nuovo piano prevede anche un netto potenziamento della tratta verso Marina Piccola per far fronte al forte afflusso di bagnanti. A partire dalle ore 10:00, la frequenza delle corse su questa linea scenderà a un passaggio ogni 15 minuti. Inoltre, per fluidificare ulteriormente il traffico interno, è stata istituita una partenza straordinaria alle 10:30 dalla fermata intermedia di Torre Saracena, che si aggiunge alla corsa regolare in partenza dal terminal di Marina Piccola, con l’intento di rendere più fluido il traffico interno sull’isola.

Pagamento elettronico a bordo dal giugno 2026

ATC S.r.l. ha inoltre comunicato che, a partire dalla metà di giugno 2026, il pagamento dei biglietti a bordo degli autobus avverrà esclusivamente tramite strumenti elettronici. Saranno accettate carte di credito, di debito, pagamenti contactless e le app dedicate ATC GO e MooneyGo. L’acquisto in contanti resterà possibile solo presso le biglietterie ATC e le rivendite autorizzate presenti nei terminal principali dell’isola, tra cui Capri, Anacapri, Marina Piccola e Marina Grande. La data esatta dell’entrata in vigore di questa novità sarà comunicata con un avviso specifico entro l’inizio di giugno 2026.

L’eliminazione del contante a bordo è finalizzata a velocizzare le operazioni di salita, ridurre le code e offrire un servizio più efficiente, in linea con gli standard adottati anche dai visitatori stranieri. Chi è già in possesso di un titolo di viaggio valido potrà continuare a viaggiare senza variazioni.