Un tragico omicidio ha scosso Milano la sera del 26 maggio 2026, quando un giovane di 22 anni è stato accoltellato mortalmente alla stazione Certosa. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città, con l'intervento del sindaco Giuseppe Sala. Sala ha espresso la speranza che “non si usino situazioni gravi come questa per le solite strumentalizzazioni”, evidenziando la necessità di “più rigore” e lamentando che “troppa gente commette reati e resta in giro”.

La violenza si è consumata lungo i binari della stazione, periferia nord di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un ragazzo italiano di origine ecuadoriana, è stata aggredita da un gruppo di circa dieci persone mentre si trovava con il fratello, nei pressi del binario 6. Il 22enne è stato colpito da diversi fendenti agli arti, con ferite gravi. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente, rianimando il giovane sul posto e trasportandolo d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Fatebenefratelli. Nonostante gli sforzi, è deceduto nella notte per le lesioni.

Il fratello della vittima ha riportato solo lievi abrasioni. Gli aggressori, anch'essi di origine sudamericana secondo le prime informazioni, si sono dati alla fuga. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della Polfer; la polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dei fatti.

Le parole del sindaco sulla sicurezza

Il sindaco Giuseppe Sala ha chiarito la posizione dell'amministrazione comunale sulla sicurezza, respingendo ogni accusa di minimizzazione. “L'unica cosa che mi sento di dire è che nessuno di noi, io in primis, sminuisce la situazione”, ha affermato Sala. Ha confutato l'idea che la discussione si sia limitata alla “percezione e non di realtà”, sottolineando con forza: “Non è mai stato così, nessuno ha mai parlato di percezione. Un problema c'è e non solo a Milano, c'è nel nostro mondo e c'è nel nostro Paese”. Con queste parole, il primo cittadino ha ribadito che la sicurezza è un fenomeno complesso e diffuso, da affrontare con serietà e senza strumentalizzazioni.

Stazione Certosa: contesto e indagini

La stazione di Milano Certosa, situata nella zona nord periferica della città, è un importante snodo per il traffico ferroviario. La sua rilevanza la rende un punto di costante presidio per la Polfer, che garantisce sicurezza e previene episodi di criminalità. L'intervento rapido degli agenti sul luogo dell'omicidio ha permesso di avviare immediatamente le procedure investigative, raccogliendo i primi elementi e testimonianze. La polizia sta lavorando per fare piena luce sull'accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia, in un contesto che ha turbato la comunità milanese.