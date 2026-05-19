I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di ventitré persone accusate di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si è svolta nella mattinata del 19 maggio 2026 e ha interessato diversi comuni tra Napoli e la sua provincia.

Dettagli dell'operazione e accuse

L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha permesso di ricostruire un quadro di attività criminali riconducibili a due clan camorristici. Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero imposto il pagamento del pizzo a commercianti e imprenditori locali e gestito una fitta rete di spaccio di droga.

Le attività illecite sarebbero state condotte su ordine dei capi dei clan, già detenuti, che impartivano direttive dall'interno del carcere.

Tra i reati contestati figurano anche minacce e intimidazioni nei confronti delle vittime, finalizzate a rafforzare il controllo del territorio. L'operazione ha visto impegnati numerosi militari e ha comportato perquisizioni e sequestri di materiale ritenuto utile alle indagini. Le autorità hanno sottolineato come l'azione sia stata resa possibile grazie alla collaborazione di alcune vittime e alle intercettazioni ambientali e telefoniche.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia

La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli è l'organo della Procura della Repubblica specializzato nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Si occupa di coordinare le indagini e le azioni giudiziarie contro i clan camorristici e le altre forme di criminalità organizzata presenti sul territorio campano. L'attività della DDA si concentra su reati come associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti, usura e riciclaggio, con l'obiettivo di colpire le organizzazioni criminali sia sul piano operativo che patrimoniale.

La DDA di Napoli opera in stretta collaborazione con le forze dell'ordine e utilizza strumenti investigativi avanzati, tra cui intercettazioni e analisi patrimoniali, per individuare e colpire i vertici delle organizzazioni mafiose. L'operazione che ha portato ai ventitré arresti rappresenta uno degli interventi più recenti nel contrasto alla camorra nella regione.