Una madre ha formalmente presentato una denuncia presso la Procura della Repubblica di Napoli, segnalando con profonda preoccupazione che la figlia di appena dieci anni sarebbe stata vittima di reiterati episodi di bullismo all’interno dell’istituto scolastico primario che frequenta quotidianamente. La donna, profondamente turbata dalla situazione, ha preso la difficile decisione di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie dopo aver attentamente riscontrato e osservato una serie di comportamenti e segnali che, a suo insindacabile giudizio, avrebbero provocato profonde e significative ripercussioni sul delicato benessere psicologico della minore, alterandone la serenità e la condotta abituale.

La denuncia dettagliata e la cronologia degli episodi

Nel documento presentato alla Procura, la madre ha accuratamente descritto come la figlia, iscritta presso una specifica scuola primaria di Napoli, sarebbe stata oggetto di continui e sistematici atti di prevaricazione e vessazione da parte di alcuni suoi compagni di classe. La situazione, così come delineata nella denuncia, non si sarebbe trattata di un evento isolato, ma si sarebbe protratta nel tempo, assumendo i contorni di una condotta persistente che ha infine spinto la donna a formalizzare un esposto dettagliato ai pubblici ministeri. La madre ha inoltre specificato che, a seguito di questi episodi, la figlia avrebbe manifestato chiari e inequivocabili segni di disagio emotivo, accompagnati da visibili cambiamenti nel comportamento e nell'umore, elementi che l'hanno convinta della necessità impellente di richiedere l'intervento risolutivo degli organi competenti per la tutela e la protezione della minore.

Il contesto scolastico e l'azione della magistratura

La grave vicenda si inserisce nel contesto più ampio delle scuole primarie di Napoli, dove la madre della giovane alunna ha ritenuto assolutamente indispensabile e prioritario coinvolgere l'autorità giudiziaria per garantire la piena tutela e salvaguardia della figlia. Attraverso la presentazione della denuncia, la donna ha esplicitamente richiesto che venga fatta piena e completa luce su tutti gli episodi di bullismo segnalati, e che, di conseguenza, siano tempestivamente adottati tutti i provvedimenti necessari e opportuni a tutela della giovane vittima. L'esposto è ora ufficialmente al vaglio della Procura della Repubblica, che ha avviato le procedure per valutare con la massima attenzione tutte le circostanze esposte e per accertare le eventuali responsabilità connesse ai gravi episodi di bullismo denunciati, al fine di garantire giustizia e protezione alla minore coinvolta.