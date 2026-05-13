Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione della chiusura del Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, conosciuto a livello nazionale come il "Castello delle cerimonie". Questa importante decisione accoglie l'appello presentato dalla famiglia Polese, ribaltando così la precedente pronuncia del Tar della Campania. Quest'ultima, solo due giorni prima, aveva imposto lo stop immediato a tutte le attività della struttura e aveva reso definitiva la revoca delle licenze per le attività alberghiere e di ristorazione da parte del Comune di Sant'Antonio Abate, generando un'ondata di preoccupazione.

La famiglia Polese, in risposta al provvedimento del Tar, aveva prontamente conferito mandato ai propri legali per presentare ricorso davanti al massimo organo della giustizia amministrativa. Il presidente della settima sezione del Consiglio di Stato, attraverso un decreto cautelare monocratico, ha optato per la sospensione della chiusura. La motivazione principale alla base di questa scelta risiede nell'esigenza di assicurare la prosecuzione delle attività economiche svolte dagli appellanti, ritenuta prevalente fino alla pronuncia collegiale. L'udienza collegiale in camera di consiglio è già stata fissata per il prossimo 4 giugno, data cruciale in cui i giudici amministrativi esamineranno nel merito il ricorso presentato dalla famiglia Polese contro la sentenza di primo grado.

La complessa vicenda giudiziaria e le ragioni della sospensione

Il decreto cautelare emesso dal Consiglio di Stato evidenzia la necessità di un approfondimento delle censure proposte dalla difesa della struttura, riconoscendo la complessità delle questioni sollevate. Nelle motivazioni si sottolinea che, in questa fase procedurale, l'esigenza di garantire la continuità delle attività economiche legate al Grand Hotel La Sonrisa assume un'importanza preminente, al fine di evitare interruzioni potenzialmente dannose. Di conseguenza, sono stati sospesi sia la sentenza impugnata sia i provvedimenti amministrativi contestati davanti ai giudici campani. L'avvocato Ignazio Tranquilli, membro del pool legale che difende La Sonrisa, ha espresso la sua soddisfazione per l'esito, commentando: “Finalmente uno spiraglio di giustizia in un clima di inusuale accanimento amministrativo”, parole che riflettono la percezione di una battaglia legale intensa.

L'avvocato Dario Vannetiello, legale di Imma Polese, proprietaria della struttura, ha ulteriormente chiarito la posizione della difesa, spiegando che l'autorità amministrativa dovrebbe attendere l'esito delle istanze e dei ricorsi ancora pendenti, prima di intraprendere azioni definitive. Vannetiello ha inoltre richiamato l'attenzione sulla presenza di procedimenti pendenti in sede penale e sulla recente presentazione di una seconda richiesta di revisione, basata su otto nuove prove, diverse da quelle precedentemente indicate. Ha enfaticamente evidenziato il rischio di provocare danni gravissimi ed irreparabili, come l'abbattimento della struttura, qualora venissero intraprese azioni amministrative definitive prima della conclusione di tutti i procedimenti giudiziari, sollevando interrogativi su chi dovrebbe poi risarcire tali danni ciclopici.

Il Grand Hotel La Sonrisa nel contesto amministrativo

Il Grand Hotel La Sonrisa, celebre in tutta Italia come il "Castello delle cerimonie" grazie al fortunato programma televisivo omonimo, è una rinomata struttura ricettiva situata a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. La proprietà è stata al centro di una lunga e complessa vicenda giudiziaria, principalmente legata a questioni urbanistiche e alla conseguente confisca dell'immobile. Il recente provvedimento del Tar della Campania aveva riacceso la controversia, disponendo l'interruzione immediata delle attività e la revoca delle licenze operative, un colpo duro per la gestione.

La decisione odierna del Consiglio di Stato permette alla struttura di proseguire temporaneamente le proprie attività, offrendo un respiro significativo in attesa della discussione collegiale fissata per il 4 giugno.

La vicenda giudiziaria rimane dunque aperta e sarà oggetto di ulteriori e approfondite valutazioni da parte della magistratura amministrativa e penale nei prossimi mesi, con implicazioni significative per il futuro del "Castello delle cerimonie" e delle attività economiche ad esso connesse.