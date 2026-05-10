Grave incidente a Vasto Marina: una donna di 31 anni, residente a San Salvo, è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di oggi, 10 maggio 2026. È stata investita da due scooter lungo la Via Verde, nel tratto compreso tra il trabocco Trave e l’ex stazione di Vasto Marina. La vittima stava correndo con il marito sulla pista ciclopedonale quando i due mezzi, non autorizzati a transitare, l’hanno travolta alle spalle e si sono dileguati senza prestare soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Vasto e i sanitari del 118.

A causa della gravità delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Pescara. Il marito ha lanciato un accorato appello: “Se qualcuno ha visto qualcosa ci aiuti a rintracciare i responsabili. Non deve passarla liscia chi ha ridotto mia moglie in una pozza di sangue.”

Dettagli dell’incidente

L’episodio si è verificato lungo la Via Verde, una pista ciclopedonale che collega la zona del trabocco Trave all’ex stazione di Vasto Marina. I due scooter, che non avrebbero dovuto percorrere quel tratto, hanno colpito la donna alle spalle e sono fuggiti senza fermarsi a prestare le prime cure.

La Via Verde della Costa dei Trabocchi

La Via Verde, conosciuta anche come Via Verde della Costa dei Trabocchi, si estende lungo l’ex tracciato ferroviario tra Ortona e Vasto Marina.

Questo percorso panoramico, situato a pochi metri dal mare, è apprezzato per la sua bellezza naturalistica.

Recentemente, sono stati avviati lavori per realizzare un collegamento ciclabile tra la Via Verde e il Lungomare Cordella di Vasto Marina. L’intervento, del valore di oltre 220 mila euro, è stato affidato alla ditta Asfalti Trigno, con progettazione dell’architetto Cristina Ierbs e direzione dell’ingegnere Franco Del Bonifro.