Un giovane di 18 anni è stato trovato senza vita questa mattina, 10 maggio 2026, intorno alle cinque, accanto al suo motorino in Via Volta, nei pressi dell’Istituto “Alessandro Volta” a Pescara. Secondo quanto riferito, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

Il ragazzo è stato rinvenuto disteso per strada. I sanitari della associazione Life, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, nonostante il tentativo di rianimarlo. Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia.

Dettagli dell’intervento

Il giovane è stato trovato questa mattina, intorno alle cinque, riverso per strada in Via Volta, nei pressi dell’Istituto “Alessandro Volta”. I sanitari della Life non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Contesto locale

L’Istituto “Alessandro Volta” è un istituto tecnico industriale situato in Via Alessandro Volta 15 a Pescara, nel cap 65129, ed è una scuola statale. L’edificio è dotato di strutture accessibili e servizi per studenti con disabilità, ed è parte del sistema scolastico superiore della città.

Life Pescara è un’organizzazione di volontariato attiva dal marzo 2015, iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni del volontariato. Si occupa dell’organizzazione e gestione di servizi socio‑sanitari, assistenziali, di primo soccorso e trasporto sanitario, anche in regime di emergenza 118.