Due detenuti sono rimasti feriti a seguito di una rissa scoppiata nella tarda mattinata del 18 maggio 2026 all'interno della Casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. L'episodio ha coinvolto due reclusi di nazionalità straniera, recentemente trasferiti da un altro carcere campano, e ha richiesto l'intervento della Polizia Penitenziaria per ristabilire l'ordine. Entrambi i feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale “Moscati” di Avellino per le cure necessarie.

Il trasferimento dei due detenuti feriti al pronto soccorso dell'ospedale “Moscati” di Avellino si è rivelato particolarmente complesso a causa della scarsità di organico della Polizia Penitenziaria.

Per assicurare la traduzione in sicurezza, è stata impiegata una scorta di cinque unità, sottraendo personale già esiguo. La sicurezza interna dell'istituto è stata mantenuta solo grazie alla disponibilità di agenti che hanno anticipato l'inizio del turno pomeridiano.

Le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali

Le sigle sindacali Sappe, Sinappe, Uil-Fp e Uspp hanno espresso forte preoccupazione per il clima di tensione all'interno dell'istituto. Hanno ribadito all'amministrazione penitenziaria la richiesta di intervenire su criticità strutturali e sovraffollamento, ritenuti fattori che compromettono le condizioni di lavoro e la sicurezza del personale in prima linea.

Le organizzazioni sindacali hanno richiamato l'attenzione sulle precedenti comunicazioni, nelle quali si riservavano di intraprendere ogni iniziativa a tutela del personale, inclusa la proclamazione dello stato di agitazione.

Tra le richieste principali figurano il potenziamento dell'organico della Polizia Penitenziaria e l'attuazione di interventi immediati per risolvere le problematiche evidenziate.

Il contesto della Casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi

La Casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi è una struttura penitenziaria situata in provincia di Avellino. La sua gestione rientra nelle competenze del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), organismo che sovrintende alle condizioni di sicurezza e al corretto funzionamento degli istituti di pena a livello nazionale.