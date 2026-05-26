Un'importante operazione congiunta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha permesso alla Guardia di Finanza di Salerno di smantellare un'articolata organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'intervento ha culminato nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto di otto persone: sei di queste sono state condotte in carcere, mentre le restanti due si trovano agli arresti domiciliari. Gli indagati sono gravemente indiziati di far parte di un'associazione finalizzata al traffico internazionale e all'importazione di droga, oltre a essere accusati di reati contro il patrimonio.

Le indagini approfondite, condotte con il prezioso supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, hanno rivelato che il sodalizio criminale era specializzato nell'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti. La droga, con particolare riferimento alla cocaina, proveniva dal Sud America e giungeva nel Paese attraverso vettori marittimi, utilizzando il porto di Salerno come strategico punto di ingresso e smistamento. Nel corso dell'inchiesta, gli investigatori hanno sottoposto a sequestro un impressionante quantitativo di oltre 180 chili di cocaina, che avevano transitato proprio attraverso lo scalo marittimo salernitano, bloccando così un significativo flusso illecito.

Dettagli dell’operazione e modalità operative del sodalizio

L'attività investigativa ha permesso di ricostruire con precisione le complesse dinamiche operative del gruppo criminale. Le persone arrestate avrebbero costituito un'organizzazione ben strutturata, con ruoli e compiti definiti per gestire l'intera filiera dell'importazione della cocaina. Il porto di Salerno si configurava come un crocevia essenziale per l'ingresso dello stupefacente sul territorio nazionale, sfruttando le sue infrastrutture per occultare e movimentare i carichi. È emerso inoltre che alcuni membri dell'organizzazione si sarebbero dedicati a furti su imbarcazioni ormeggiate nel porto; questa attività, secondo le ricostruzioni investigative, non era casuale ma specificamente finalizzata all'esfiltrazione e al recupero della droga giunta dall'estero, dimostrando una notevole capacità di adattamento e pianificazione.

L'intera operazione ha bloccato efficacemente la movimentazione di questo ingente carico di cocaina, destinato a rifornire il mercato illecito italiano.

Il ruolo delle istituzioni nel contrasto al traffico illecito

L'inchiesta è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, un organismo chiave del sistema giudiziario italiano, la cui missione è la lotta contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso e i reati ad esse collegati, tra cui spicca il traffico di stupefacenti. La Guardia di Finanza, in quanto forza di polizia a ordinamento militare, ha svolto un ruolo cruciale nell'esecuzione dell'operazione, mettendo in campo le proprie specializzate competenze in materia di polizia economico-finanziaria e di contrasto ai traffici illeciti di ogni genere.

Il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata ha fornito un supporto investigativo fondamentale, la cui esperienza è stata determinante per affrontare la complessità dell'intervento contro una criminalità organizzata di natura transnazionale, garantendo l'efficacia dell'azione repressiva.