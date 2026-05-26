Il consiglio comunale di Torre Annunziata è stato ufficialmente sciolto, un provvedimento che segue le dimissioni del sindaco Corrado Cuccurullo, le quali sono divenute efficaci e irrevocabili nella giornata odierna. La procedura di scioglimento dell'organo elettivo è stata avviata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha contestualmente disposto la sospensione del consiglio stesso. Per assicurare la continuità amministrativa e la gestione dell'ente in questa fase delicata, è stato nominato Gianfranco Tomao, un prefetto in quiescenza, con l'incarico di commissario prefettizio.

A lui spetterà la gestione provvisoria del Comune di Torre Annunziata, in attesa di future determinazioni.

Le motivazioni dietro l'addio del sindaco Cuccurullo

La decisione di Corrado Cuccurullo di rassegnare le dimissioni dalla guida della città era stata ribadita e confermata nella giornata di ieri, in linea con quanto già annunciato lo scorso 5 maggio. Questa scelta è maturata in un clima di vivaci polemiche e tensioni, innescate dalle dichiarazioni del procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso. Le affermazioni del procuratore erano state pronunciate in un contesto significativo: durante la cerimonia di avvio degli interventi di demolizione del Palazzo Fienga, un edificio noto per essere stato una storica roccaforte del clan Gionta.

In quell'occasione, Fragliasso aveva rivolto una critica pubblica all'amministrazione comunale, evidenziando una presunta "opacità della macchina comunale". Tali parole hanno evidentemente avuto un peso determinante nella decisione del sindaco di lasciare l'incarico, alimentando il dibattito sulla trasparenza e l'integrità dell'operato amministrativo locale.

Il ruolo del commissario e le indagini sulla criminalità organizzata

La nomina di Gianfranco Tomao a commissario prefettizio si inserisce in una prassi consolidata in caso di scioglimento degli organi comunali, garantendo che l'amministrazione non rimanga acefala. Il prefetto in quiescenza avrà il compito di guidare il Comune in questa fase di transizione, occupandosi della gestione provvisoria fino a quando non verranno stabilite nuove elezioni o altre soluzioni definitive.

Un aspetto di fondamentale importanza che continua a tenere banco è l'attesa per le verifiche in corso. Queste indagini sono volte ad accertare l'eventuale rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare della camorra, all'interno delle strutture del municipio di Torre Annunziata. La conclusione di tali accertamenti è considerata cruciale per il futuro assetto e la piena legittimità dell'amministrazione locale, rappresentando un elemento chiave per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.