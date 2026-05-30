Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di San Cipriano Picentino, nel Salernitano, nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2026. Due giovani, di 16 e 19 anni, sono rimasti gravemente feriti in uno scontro violento che ha coinvolto uno scooter e un'automobile. L'impatto, avvenuto in via Pescara, è stato di tale entità da lasciare i ragazzi incastrati sotto il veicolo, rendendo indispensabile un complesso e tempestivo intervento di soccorso.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei feriti

La scena dell'incidente ha richiesto l'immediato dispiegamento di un'ampia squadra di soccorritori.

I vigili del fuoco del distaccamento di Giffoni sono intervenuti con urgenza per liberare i due giovani dalle lamiere, un'operazione delicata e complessa. Contestualmente, il personale del 118 è giunto sul posto con due auto mediche e due ambulanze, fornite dalla Croce Bianca e dalla Volpi, per prestare le prime cure e stabilizzare i feriti.

Dopo le operazioni di stabilizzazione effettuate in loco, entrambi i ragazzi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno. Le loro condizioni sono state giudicate immediatamente critiche, e attualmente si trovano ricoverati in prognosi riservata, un dettaglio che sottolinea la serietà del quadro clinico e la gravità delle lesioni riportate.

Indagini in corso sulla dinamica

L'incidente, verificatosi poco prima delle 2 di notte, è ora al centro di un'indagine approfondita. Le autorità competenti stanno conducendo tutti i rilievi necessari sul luogo dello scontro per ricostruire con precisione la dinamica e accertare le cause che hanno portato al violento impatto tra lo scooter e l'automobile. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni riguardo le condizioni di eventuali altri conducenti coinvolti o sulle responsabilità.

Il tratto di via Pescara interessato dall'incidente è stato temporaneamente interdetto al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti delle forze dell'ordine. L'intera comunità locale di San Cipriano Picentino segue con profonda apprensione l'evolversi delle condizioni di salute dei due giovani, augurandosi un rapido miglioramento.