Da anni il tema della protezione dei minori sui social divide opinione pubblica, famiglie, scuole e politica. Ma ora, a fine legislatura, la questione torna al centro del dibattito con un’accelerazione improvvisa: l’ex ministra Mara Carfagna rilancia la necessità di una legge organica e lo fa con parole destinate a far discutere.

Durante il convegno SAFE: Social–Adolescenti–Famiglie–Educazione, nella prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Carfagna ha lanciato un messaggio diretto al Parlamento: “La tutela dei minori nel mondo digitale è una sfida culturale prima che normativa”.

Una frase che sintetizza perfettamente il cuore del problema: non basta una legge, serve un cambio di mentalità.

Cosa prevede la proposta: limiti, controlli e responsabilità condivise

Secondo quanto riportato dalla fonte, l’obiettivo è arrivare a un testo unico che disciplini:

Accesso dei minori ai social network

Strumenti di controllo per famiglie e scuole

Regole più chiare per piattaforme e provider

Responsabilità genitoriale rafforzata

Carfagna ha sottolineato che il Parlamento ha ancora il tempo per approvare la normativa prima della fine della legislatura, invitando le forze politiche a convergere rapidamente.

Perché il tema divide: sicurezza vs libertà digitale

La discussione è aperta da anni:

Da un lato chi chiede regole più rigide , limiti d’età e verifiche reali.

Dall’altro chi teme un eccesso di controllo e la creazione di un web “a due velocità”.

La stessa Carfagna, però, mette in guardia: la presenza dei minori online è in crescita costante e il web è “un mondo sconfinato e pieno di insidie, soprattutto per i più giovani”, come già ricordato in precedenti interventi.

Perché ora? Il fattore “fine legislatura”

Il timing non è casuale: con la legislatura agli sgoccioli, la politica tenta di chiudere un dossier rimasto troppo a lungo sospeso. Il rischio, altrimenti, è che tutto venga rimandato al prossimo Parlamento, con tempi ancora più lunghi.