Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Trieste ha formalmente disposto l'archiviazione del lungo e complesso procedimento giudiziario relativo al noto caso Unabomber. Questa decisione segna un punto di svolta definitivo in un'inchiesta che aveva tenuto con il fiato sospeso l'opinione pubblica per anni. L'indagine, che era stata riaperta nel corso del 2022 su iniziativa della Procura di Trieste, si conclude ora in maniera chiara e inequivocabile, come sottolineato dal difensore di Elvo Zornitta, l'avvocato Maurizio Paniz. Il legale ha specificato che l'inchiesta "si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione", un dettaglio significativo che evidenzia la conclusione nel merito del procedimento.

La richiesta di archiviazione era stata avanzata dalla Procura stessa, riguardando non solo Elvo Zornitta ma anche altri dieci indagati. Tale richiesta è scaturita dall'esito di una superperizia genetica di fondamentale importanza, le cui conclusioni erano state discusse approfonditamente alla fine del mese di ottobre precedente. Le analisi condotte nell'ambito di questa perizia non hanno rivelato alcuna corrispondenza tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti cruciali legati al caso e il DNA delle sessantatré persone che sono state sottoposte al test. Tra queste sessantatré persone erano inclusi tutti gli undici indagati, compreso Zornitta, per i quali la Procura aveva richiesto l'archiviazione.

La Superperizia Genetica: Dettagli e Risultati

La superperizia genetica ha rappresentato il fulcro investigativo della fase conclusiva di questa complessa inchiesta. L'obiettivo primario era quello di confrontare in modo estremamente rigoroso il materiale genetico rinvenuto sui reperti raccolti nel corso delle lunghe e articolate indagini con i profili genetici di un ampio campione di sessantatré individui. L'esito di queste analisi è stato categoricamente negativo: non sono state riscontrate corrispondenze significative. Questa assenza di collegamenti genetici diretti ha costituito la base solida su cui la Procura ha fondato la sua richiesta di archiviazione per tutti gli individui che erano stati coinvolti nel procedimento come indagati.

La mancanza di un riscontro genetico ha di fatto impedito l'identificazione di un responsabile attraverso questa specifica via investigativa.

Il Ruolo della Procura e del GIP di Trieste nella Chiusura del Caso

Il Tribunale di Trieste, agendo per mezzo del suo Giudice per le Indagini Preliminari, ha quindi pienamente accolto la richiesta avanzata dalla Procura. Questa accettazione ha portato alla definitiva chiusura di un procedimento giudiziario che, nel corso degli anni, aveva visto susseguirsi numerosi e complessi sviluppi investigativi. Il caso Unabomber, con la sua scia di attentati e il mistero sulla sua identità, aveva generato una vasta e profonda attenzione sia da parte del pubblico che dei media nazionali.

Nonostante gli sforzi e le indagini più recenti, purtroppo, non sono emersi nuovi elementi concreti o prove decisive che potessero condurre all'individuazione e all'incriminazione di un responsabile. L'archiviazione sancisce, di fatto, la conclusione di un capitolo giudiziario di grande risonanza.