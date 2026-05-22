I carabinieri di Stromboli sono intervenuti per interrompere una festa esclusiva a cui partecipava anche il celebre cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Il party privato era stato organizzato per celebrare la fine delle riprese del film Three Incestuous Sisters, l'ultima pellicola diretta dalla regista Alice Rohrwacher.

L'intervento dei carabinieri

L'intervento delle forze dell'ordine è scattato intorno a mezzanotte in seguito alle segnalazioni di alcuni abitanti dell'isola, che hanno lamentato il mancato rispetto delle normative locali sui rumori.

Non un concerto ma una festa dal volume troppo elevato.

A far scattare i controlli è stata la violazione di una specifica ordinanza del sindaco, la quale vieta la diffusione di musica nei locali durante la serata del mercoledì. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno accertato che la musica proveniva da un altoparlante di piccole dimensioni e che il volume non era particolarmente elevato; ciononostante, l'applicazione della norma ha reso inevitabile l'ordine di spegnimento immediato.

L'evento contava la presenza di un cast internazionale di altissimo livello. Oltre a Mick Jagger, alla serata hanno preso parte attori e celebrità del cinema globale come Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O'Connor e Isabella Rossellini.

Le scuse formali delle aziende locali e le polemiche

La chiusura anticipata del party ha sollevato forti reazioni e polemiche sul territorio. La Pro Loco "Amo Stromboli" ha espresso aperto dissenso nei confronti dell'intervento, evidenziando il rischio di un danno d'immagine per il settore turistico delle isole Eolie.

Sulla stessa linea si è espresso il portavoce di "Brand Eolie", la realtà che riunisce diverse attività imprenditoriali della zona, il quale ha voluto formulare delle scuse pubbliche e lanciare un invito formale alla rockstar:

Il portavoce di Brand Eolie ha espresso profondo rammarico per l'accaduto, porgendo le scuse a Mick Jagger a nome di tutta la comunità eoliana. Pur senza entrare nel merito delle dinamiche legate all'ordinanza sindacale, ha lanciato un invito ufficiale alla rockstar, insieme a tutti i partner dell'associazione, affinché torni nell'arcipelago come loro ospite.

Ha aggiunto che il cantante potrà scegliere liberamente il mezzo di trasporto, l'isola che preferisce e la data per organizzare un nuovo evento, confermando che la macchina organizzativa è già pronta ad accoglierlo. Ha infine concluso ricordando che le isole Eolie vantano una tradizione millenaria di ospitalità e che, in determinate circostanze, sarebbe bastato un briciolo di buon senso.