Il bilancio delle vittime di un raid russo sulla città di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, è salito ad almeno 12 persone uccise. L'attacco, avvenuto questa mattina, ha scosso la regione, come confermato dal governatore regionale Ivan Fedorov. Il governatore ha comunicato su Telegram che "La Russia ha tolto la vita a 12 persone", aggiornando così il numero dei decessi in seguito all'incursione.

L'aggressione, che ha colpito la città di Zaporizhzhia, si è verificata oggi, con il governatore Fedorov che ha fornito l'ultimo bilancio delle vittime.

La notizia evidenzia la gravità della situazione e l'impatto devastante degli scontri.

Dettagli e dinamiche dell'attacco a Zaporizhzhia

Approfondendo le dinamiche, è emerso che l'attacco è stato sferrato nella serata odierna, impiegando quattro bombe a guida aerea e l'uso di droni. Il bilancio preliminare, oltre ai 12 morti accertati, indica anche la presenza di oltre 16 feriti. Sul posto, le squadre di soccorso hanno continuato incessantemente le operazioni di emergenza, riuscendo a domare gli incendi scaturiti e mantenendo attivi i servizi di pronto intervento per assistere la popolazione colpita.

L'azione militare ha avuto come obiettivo un quartiere residenziale della città, causando danni significativi a un'infrastruttura locale, a una stazione di manutenzione e a un autolavaggio.

Un aspetto particolarmente preoccupante dell'accaduto è stato il secondo attacco, avvenuto mentre polizia, soccorritori e personale medico erano già impegnati a prestare assistenza alle vittime. In quel frangente, droni nemici hanno nuovamente preso di mira la stessa area, aggravando ulteriormente la situazione di emergenza.

Il numero complessivo di individui che hanno necessitato di assistenza medica è salito a 16. I feriti si trovano in condizioni definite moderate, avendo riportato prevalentemente lesioni da onda d'urto. La risposta all'emergenza ha visto la mobilitazione di diverse squadre specializzate, tra cui quelle investigative, mediche, artificieri, soccorritori e altri servizi competenti, tutte operative sul luogo dell'incidente per gestire la crisi e fornire il supporto necessario.