Una fuga rocambolesca in scooter ha animato la notte del 7 luglio 2026 nel quartiere del Vomero a Napoli, coinvolgendo due quindicenni già noti alle forze dell'ordine. I giovani sono stati intercettati dai carabinieri mentre percorrevano via Domenico Fontana a bordo di una Honda Sh con targa polacca, palesemente in violazione delle norme: entrambi senza casco e intenti a compiere impennate pericolose.

Nonostante l'intimazione all'alt da parte dei militari, i due ragazzi hanno ignorato l'ordine, accelerando bruscamente nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La loro corsa si è trasformata in una serie di manovre estremamente pericolose, eseguite anche contromano, che hanno messo a serio rischio non solo la loro incolumità, ma anche quella dei numerosi pedoni presenti in strada nonostante l'ora tarda. La fuga spericolata si è conclusa in via Domenico De Dominicis, dove i giovani sono stati finalmente bloccati a piedi, dopo aver abbandonato il motoveicolo.

Provvedimenti e sanzioni per i minorenni

A seguito dell'episodio, il conducente dello scooter è stato deferito all'autorità giudiziaria per guida pericolosa e per guida senza patente reiterata nel biennio. Per i genitori del conducente sono scattate le notifiche delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate.

Al passeggero è stata contestata la mancata osservanza dell'obbligo di indossare il casco. Il motoveicolo, una Honda Sh, èstato immediatamente sottoposto a sequestro.

Controlli intensificati e sicurezza nel Vomero

L'incidente dei due quindicenni si inserisce in un più ampio contesto di controlli intensificati nel quartiere del Vomero, area spesso teatro di eccessi legati alla movida notturna. Le forze dell'ordine – carabinieri della Compagnia Napoli Vomero, motociclisti del Nucleo Radiomobile e agenti della Polizia locale – hanno messo in campo servizi a largo raggio per arginare le infrazioni e garantire maggiore sicurezza. Operazioni recenti hanno già prodotto risultati significativi: 142 persone identificate e 93 veicoli controllati, con 79 sanzioni elevate per infrazioni al Codice della strada e la rimozione di sette automobili parcheggiate irregolarmente.

Le immagini delle vetture caricate sui mezzi di rimozione hanno attirato l'attenzione dei passanti e dei residenti, esasperati dalla sosta selvaggia nei fine settimana.

Sul fronte della prevenzione, è stato decisivo anche il lavoro antidroga. Dieci ragazzi (tra i 18 e i 25 anni) sono stati sorpresi con modiche quantità di sostanze stupefacenti e segnalati amministrativamente alla Prefettura. Nessun arresto, ma un provvedimento che potrà comportare percorsi di recupero o, nei casi più gravi, la sospensione di patente o passaporto.

Questi interventi rientrano in una strategia di prevenzione e sicurezza più ampia, voluta dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l'obiettivo di restituire vivibilità a uno dei quartieri simbolo della città. Una presenza visibile e costante continuerà a presidiare le notti del Vomero per tutto il mese, contrastando la movida senza regole e le infrazioni.