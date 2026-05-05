Il bilancio delle vittime di un raid russo sulla città di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, è salito ad almeno dodici persone uccise. L'attacco, avvenuto il 5 maggio 2026, ha colpito la regione provocando gravi danni e innescando incendi. Il governatore regionale, Ivan Fedorov, ha confermato il tragico bilancio, dichiarando che “La Russia ha tolto la vita a 12 persone”.

L’offensiva ha avuto luogo nel pomeriggio, intorno alle 16:46 ora locale, prendendo di mira principalmente impianti industriali. Le esplosioni hanno causato danni estesi anche a edifici residenziali, un’officina di riparazione auto e un autolavaggio.

Numerosi incendi sono divampati in diverse aree, complicando le operazioni di soccorso e aggravando la situazione. Oltre alle vittime fatali, sono stati segnalati diversi feriti, sebbene il numero esatto non sia stato ancora reso pubblico.

L'impatto dell'attacco su Zaporizhzhia

L'attacco del 5 maggio 2026 ha avuto un impatto devastante su Zaporizhzhia. Le forze russe hanno mirato a strutture sia industriali che civili, causando distruzione diffusa e incendi che hanno richiesto l'intervento immediato dei servizi di emergenza. Le aree colpite includono, oltre agli impianti produttivi, abitazioni, un'officina meccanica e un centro per il lavaggio auto. Le autorità regionali hanno sottolineato che le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e che il numero delle vittime potrebbe ancora subire variazioni.

Il governatore Ivan Fedorov ha fornito costanti aggiornamenti attraverso i canali ufficiali, evidenziando la gravità dell'episodio e le sue conseguenze per la popolazione. Questo attacco si inserisce nel più ampio contesto del conflitto tra Russia e Ucraina, che continua a interessare pesantemente diverse regioni del paese.

Il ruolo dell'amministrazione regionale

La regione di Zaporizhzhia, situata nel sud dell'Ucraina, è una delle zone più duramente provate dal conflitto armato, iniziato nel 2022. L'Amministrazione militare regionale, sotto la guida di Ivan Fedorov, svolge un ruolo cruciale nel coordinamento delle attività di emergenza e nella gestione delle crisi successive agli attacchi. I suoi compiti comprendono la diffusione di aggiornamenti ufficiali sulla sicurezza, la protezione dei civili e la supervisione delle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.

Il raid del 5 maggio 2026 rappresenta uno degli eventi più seri registrati di recente nella regione, sia per l'elevato numero di perdite umane sia per l'entità dei danni materiali inflitti alle infrastrutture civili e industriali. Le autorità locali mantengono un monitoraggio costante della situazione, fornendo aggiornamenti in attesa di ulteriori sviluppi e valutazioni definitive.