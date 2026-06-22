Una violenta aggressione ha scosso la serata del 21 giugno 2026 all'interno del carcere di Avellino, dove un detenuto è stato brutalmente picchiato dai suoi stessi compagni di cella. L'episodio, che ha generato forte tensione nella struttura penitenziaria, è stato riferito dal segretario provinciale della Uil-Penitenziari, Raffaele Troise, il quale ha classificato la vittima come un detenuto 'comune'.

Il tempestivo intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria si è rivelato cruciale, impedendo che la situazione degenerasse e che le conseguenze per il detenuto fossero ancora più gravi.

Dopo l'aggressione, l'uomo è stato immediatamente trasportato d'urgenza presso l'ospedale 'Moscati' di Avellino per ricevere le cure mediche necessarie. Durante il trasferimento in ambulanza, gli agenti hanno effettuato un controllo, trovando in possesso del detenuto un telefono cellulare, che è stato prontamente sequestrato. Questo ritrovamento sottolinea una problematica ben nota all'interno degli istituti di pena.

L'intervento e la problematica dei dispositivi illeciti

Il segretario della Uil-Penitenziari ha evidenziato la serietà dell'accaduto e ha lodato la prontezza e l'efficacia del personale di Polizia Penitenziaria, il cui operato ha scongiurato un esito peggiore. Al momento, non sono stati divulgati i motivi specifici che hanno scatenato la violenza, né sono state rese note le attuali condizioni cliniche del detenuto aggredito.

L'episodio di violenza, unito al ritrovamento del dispositivo, mette in luce le sfide quotidiane affrontate dal sistema penitenziario.

Il possesso illecito di telefoni cellulari da parte dei detenuti rappresenta infatti un problema ricorrente e di vasta portata all'interno delle strutture carcerarie italiane. Recenti indagini approfondite, condotte congiuntamente dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e dalla Guardia di Finanza, hanno ampiamente documentato numerosi casi di accesso indebito a tali strumenti in diverse istituzioni penitenziarie, evidenziando una rete estesa e complessa. Tra gli istituti coinvolti in queste investigazioni, è stato menzionato anche quello di Avellino, a conferma della pervasività del fenomeno.

Questi dispositivi, spesso introdotti clandestinamente, sono strumenti chiave per gli esponenti della criminalità organizzata, anche se ristretti, che riescono così a mantenere contatti con l'esterno, eludendo i controlli previsti dai regolamenti carcerari e continuando a gestire affari illeciti e a impartire direttive. Le autorità competenti sono costantemente impegnate nel monitoraggio e nel contrasto all'introduzione e all'uso di telefoni cellulari nelle carceri, considerandoli un fattore di rischio significativo non solo per la sicurezza interna degli istituti, ma anche per il mantenimento dell'ordine pubblico e la prevenzione di ulteriori reati. L'operazione di sequestro ad Avellino si inserisce in questo più ampio contesto di vigilanza e repressione.