La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di colore giallo, segnalando un potenziale rischio idrogeologico localizzato. L'avviso è valido per la giornata di oggi, 16 giugno 2026, con decorrenza dalle ore 14:00 e termine alle ore 23:59. Le aree specifiche interessate da questa misura preventiva comprendono tre zone del territorio campano: la zona 2, che include l'Alto Volturno e Matese; la zona 4, relativa all'Alta Irpinia e Sannio; e infine la zona 7, che abbraccia l'area del Tanagro.

Nelle fasce territoriali indicate dall'allerta, si prevedono temporali sparsi, che potrebbero manifestarsi anche con forte intensità.

Questi fenomeni saranno accompagnati da possibili raffiche di vento e scariche elettriche, ovvero fulmini. La Protezione Civile ha emesso chiare raccomandazioni, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione per i rischi connessi. Tra questi, si evidenziano la possibilità di allagamenti in aree depresse, l'innalzamento repentino dei livelli dei corsi d'acqua minori e il pericolo di frane, specialmente in corrispondenza di versanti già noti per la loro fragilità. Inoltre, le intense raffiche di vento potrebbero causare la caduta di rami o alberi, con conseguenti disagi e pericoli per la circolazione e l'incolumità pubblica.

Le zone campane sotto osservazione

Le aree specifiche per le quali è stata diramata l'allerta includono, come già menzionato, l'Alto Volturno e Matese, l'Alta Irpinia e Sannio, e la regione del Tanagro.

In questi settori, i residenti e chiunque si trovi a transitare è caldamente invitato a monitorare costantemente le condizioni meteorologiche e a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni e i consigli forniti dalle autorità locali preposte alla gestione delle emergenze. L'attribuzione del colore giallo all'allerta non deve essere sottovalutata, poiché essa segnala una situazione di potenziale pericolo. Questo significa che i fenomeni temporaleschi, pur essendo localizzati e improvvisi, hanno la capacità di generare disagi significativi e danni localizzati, che possono variare da interruzioni stradali a problemi alle infrastrutture minori.

Il ruolo fondamentale della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania svolge un ruolo cruciale e insostituibile nella salvaguardia del territorio e della popolazione.

È l'ente primario incaricato della gestione delle emergenze e della prevenzione dei rischi naturali che possono colpire la regione. La sua attività si concentra su un monitoraggio costante e meticoloso delle condizioni meteorologiche, avvalendosi di strumenti e competenze specialistiche. L'organizzazione si impegna a diffondere con la massima tempestività le allerte e le raccomandazioni necessarie, indirizzandole sia alla cittadinanza che agli enti locali. L'obiettivo principale di queste azioni è ridurre al minimo i rischi associati a eventi meteorologici avversi e garantire la sicurezza di tutti, attraverso una preparazione adeguata e una risposta efficace in caso di necessità.