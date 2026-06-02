Nonostante il via libera dell'Unione Europea al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per la regolamentazione degli autovelox, l'associazione Assoutenti denuncia il persistere di significativi ritardi nell'attuazione delle nuove disposizioni. Questa situazione genera continue criticità per automobilisti e amministrazioni locali, alimentando un quadro di incertezza sulla gestione dei dispositivi di controllo della velocità.

Decreto MIT: l'approvazione europea e gli obiettivi

Il provvedimento del MIT, che mira a definire in modo uniforme le modalità di omologazione e installazione degli autovelox su tutto il territorio italiano, ha superato la fase di notifica alla Commissione Europea, ottenendo l'approvazione necessaria.

L'obiettivo primario del decreto è introdurre criteri più stringenti per l'installazione e la gestione di questi dispositivi, garantendo maggiore trasparenza e contribuendo a una più efficace sicurezza stradale. L'intento è anche quello di ridurre il rischio di utilizzi impropri degli apparecchi di rilevazione della velocità, fornendo un quadro normativo chiaro e condiviso.

Ritardi nell'attuazione: incertezza per utenti e amministrazioni

Nonostante l'importante passo avanti rappresentato dal via libera europeo, Assoutenti evidenzia come l'applicazione pratica del decreto sia ancora ostacolata da ritardi persistenti. La mancanza di regole chiare e uniformi continua a generare un clima di incertezza, che si riflette sia sugli automobilisti, spesso confusi dalle diverse interpretazioni locali, sia sulle amministrazioni comunali e provinciali, incaricate dell'installazione e della gestione degli autovelox.

L'associazione avverte che questa "situazione di stallo rischia di creare ulteriori disagi agli utenti della strada", sottolineando come i ritardi siano particolarmente evidenti nella fase di omologazione dei nuovi dispositivi e nella definizione delle procedure operative, che rimangono ancora incomplete.

Quadro normativo e procedure di omologazione: le sfide

Il decreto del MIT è stato concepito per stabilire che tutti gli autovelox debbano essere omologati secondo criteri tecnici precisi, essenziali per assicurare l'affidabilità e la correttezza delle rilevazioni. La normativa prevede che ogni dispositivo installato sulle strade italiane sia sottoposto a un rigoroso processo di verifica e certificazione, garantendone la conformità agli standard europei.

Tuttavia, la fase cruciale dell'omologazione dei nuovi apparecchi continua a registrare rallentamenti. Questa lentezza nell'implementazione delle nuove regole a livello nazionale compromette l'efficacia del decreto e prolunga la fase di incertezza.

Assoutenti, pertanto, ribadisce l'urgenza di accelerare i tempi di attuazione del decreto. Solo così sarà possibile superare l'attuale situazione di incertezza, che rischia di compromettere non solo la sicurezza stradale ma anche la corretta e uniforme gestione dei dispositivi di controllo della velocità su tutto il territorio.