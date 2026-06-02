Un tragico incidente stradale ha funestato la notte tra l'1 e il 2 giugno 2026 a Sorrento, in provincia di Napoli. Una donna di 65 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra uno scooter e un'automobile. L'impatto fatale si è verificato in via degli Aranci, una delle principali arterie della città costiera, dove la vittima era passeggera del mezzo a due ruote.

La dinamica del sinistro e i soccorsi

La donna, che si trovava a bordo di uno scooter come passeggera, è stata coinvolta in una collisione con un'autovettura. Le circostanze esatte che hanno portato all'impatto sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Lo scontro è stato di particolare violenza, e la donna ha riportato ferite di estrema gravità. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato con ogni mezzo di rianimare la vittima. Nonostante i prolungati sforzi del personale medico, la donna è purtroppo deceduta poco dopo il suo trasferimento d'urgenza all'ospedale di Sorrento, dove era stata condotta nel tentativo di salvarle la vita.

Le indagini e il contesto viario

I carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti immediatamente sul posto per effettuare i rilievi di rito e avviare le procedure necessarie a ricostruire la precisa dinamica dell'accaduto. Sono in corso approfonditi accertamenti per stabilire le eventuali responsabilità e per chiarire le condizioni dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Via degli Aranci, teatro dell'incidente, è una strada notoriamente molto trafficata, soprattutto durante le ore serali e notturne, un elemento che sarà certamente considerato nell'ambito delle indagini.

L'intera comunità locale è stata colpita da un profondo senso di cordoglio e sgomento per la tragica perdita. Le autorità continuano a lavorare per fare piena luce su tutti gli aspetti di questa drammatica vicenda, che ha lasciato un segno indelebile nella cittadina campana.