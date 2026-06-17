Una bambina dimenticata in autogrill sulla A2 del Mediterraneo è stata soccorsa dalla Polizia Stradale dopo essere rimasta da sola nell’area di servizio di Sala Consilina, in provincia di Salerno. L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 14 giugno e, fortunatamente, si è concluso senza conseguenze fisiche per la minore.

La dinamica

La bambina, di 10 anni, viaggiava con la famiglia in direzione Calabria. Durante il tragitto, i genitori si sarebbero fermati per una breve sosta nell’area di servizio lungo l’autostrada. Al momento di ripartire, però, non si sarebbero accorti che la figlia non era risalita in auto.

La famiglia avrebbe percorso pochi chilometri prima di rendersi conto dell’assenza della bambina. In autostrada, non potendo invertire la marcia, i genitori hanno chiesto aiuto alla Polizia Stradale. Gli agenti si sono quindi attivati per rintracciare la minore e verificare che stesse bene.

Ritrovata la bambina

La bambina dimenticata in autogrill è stata trovata nell’area di servizio e presa in carico dalla Polizia Stradale. Gli agenti avrebbero controllato le sue condizioni e ricostruito quanto accaduto, in attesa del ritorno dei genitori. La famiglia, dopo aver raggiunto il primo svincolo utile, sarebbe tornata indietro fino a Sala Consilina per riabbracciarla.

La vicenda ha provocato momenti di forte apprensione, ma si è risolta in tempi brevi. La bambina è stata riaffidata ai genitori dopo l’intervento degli agenti.