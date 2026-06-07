Un barcone con circa sessanta migranti si è ribaltato nelle acque maltesi, a circa 45 miglia nautiche a est/sud-est dell’isola di Malta, provocando la morte di dieci persone. L'incidente ha innescato una complessa operazione di soccorso che ha visto la Guardia Costiera italiana intervenire prontamente. Una motovedetta SAR italiana ha recuperato i dieci cadaveri e ha contribuito al salvataggio di quarantotto persone.

L’intervento della Guardia Costiera italiana è avvenuto su richiesta delle autorità maltesi, mentre un’unità SAR era già presente nella zona per le sue attività d’istituto.

Le operazioni di salvataggio sono state supportate anche da un peschereccio presente in zona, il cui contributo è stato fondamentale per trarre in salvo gran parte dei sopravvissuti. Le ricerche nell’area proseguono, coordinate dalle autorità maltesi, con l'obiettivo di individuare eventuali dispersi.

Dettagli delle operazioni di soccorso

L’imbarcazione coinvolta trasportava un numero stimato di circa sessanta migranti. A seguito del ribaltamento, la Guardia Costiera italiana ha immediatamente dirottato la propria motovedetta SAR nell’area dell’incidente. Questo rapido dispiegamento ha permesso il recupero dei dieci cadaveri, un'azione cruciale per le vittime della tragedia.

Parallelamente, il peschereccio presente nelle vicinanze ha giocato un ruolo essenziale, riuscendo a recuperare la maggior parte dei sopravvissuti.

Grazie a questo sforzo congiunto, il numero totale delle persone tratte in salvo è salito a quarantotto, un dato che evidenzia l'efficacia della collaborazione tra i mezzi di soccorso marittimi.

Il contesto delle attività nel Mediterraneo

L’episodio si inserisce nel più ampio scenario delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale, un'area costantemente monitorata da diverse autorità marittime. La Guardia Costiera italiana e le autorità maltesi collaborano strettamente per coordinare gli interventi, spesso complessi e urgenti.

La Guardia Costiera italiana, con le sue attività di pattugliamento e soccorso, interviene regolarmente su richiesta o in coordinamento con altri paesi, come dimostrato in questa circostanza.

L’area a est e sud-est di Malta è purtroppo una rotta frequente per le imbarcazioni di migranti, che spesso affrontano il viaggio in condizioni di rischio estreme. Questo rende le operazioni di salvataggio non solo necessarie, ma anche estremamente impegnative e pericolose.