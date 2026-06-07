Un drammatico incidente stradale ha funestato il pomeriggio di sabato 7 giugno 2026 nel Varesotto. A Maccagno con Pino e Veddasca, lungo la strada statale 394 del Verbano, un'auto ha travolto un gruppo di cinque pedoni. L'impatto, avvenuto poco prima delle 16, è stato fatale per una ragazza di 17 anni, deceduta sul colpo. Altre quattro persone, di età compresa tra i 15 e i 30 anni, hanno riportato ferite gravi. Il veicolo, diretto verso Maccagno, ha investito i giovani.

L'automobilista è rimasto ferito, ma non in pericolo di vita. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un massiccio dispositivo di soccorso.

Sono intervenuti diversi elisoccorsi da Como, Sondrio e Milano, oltre a numerose ambulanze (Croce Rossa, Padana Emergenza di Luino, Sos di Cunardo) e un'automedica dell'Asst di Varese.

Indagini e disagi alla circolazione

I Carabinieri della compagnia di Luino hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Per consentire soccorsi e rilievi, la strada statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, causando pesanti ripercussioni sulla circolazione locale e notevoli disagi.

La Statale 394: arteria cruciale e allarme locale

La strada statale 394 del Verbano è un'arteria cruciale per la provincia di Varese, collegando il capoluogo al confine svizzero e attraversando importanti comuni lacustri.

È caratterizzata da un intenso flusso veicolare, specie nei fine settimana e nei periodi turistici. La sua gestione è affidata ad Anas. La comunità locale è profondamente scossa da questo tragico evento, che ha coinvolto giovani vite, e segue con apprensione gli sviluppi, anche in considerazione di precedenti episodi simili che hanno purtroppo caratterizzato la zona.