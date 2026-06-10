Bill Gates ha categoricamente smentito di aver mai vittimizzato alcuna persona in relazione ai suoi controversi rapporti con il finanziere Jeffrey Epstein. Questa dichiarazione cruciale è stata rilasciata durante un'udienza a porte chiuse tenutasi a Capitol Hill, dove il noto miliardario è stato chiamato a fornire chiarimenti sui suoi legami con la figura al centro di scandali e accuse.

L'udienza a porte chiuse a Capitol Hill

L'udienza, svoltasi in un contesto di massima riservatezza e senza la presenza di pubblico o stampa, ha visto Bill Gates rispondere a domande stringenti.

L'obiettivo era fare piena luce sulla natura della sua conoscenza e sui rapporti intrattenuti con Jeffrey Epstein, un personaggio tristemente noto per le sue condanne legate a gravi reati sessuali. Gates ha ribadito con fermezza di non aver mai compiuto atti di vittimizzazione. La sessione a Capitol Hill ha rappresentato un momento significativo per il fondatore di Microsoft per affrontare direttamente le accuse e le speculazioni che hanno circondato i suoi legami con Epstein.

Il contesto dei rapporti con Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein è stato un finanziere statunitense la cui reputazione è stata irrimediabilmente macchiata da numerosi casi giudiziari. Questi riguardavano principalmente il traffico sessuale e gli abusi su minori, crimini che hanno scosso l'opinione pubblica internazionale.

La sua figura ha generato un'enorme attenzione mediatica, anche a causa della vasta rete di conoscenze che includeva importanti personalità del mondo politico, finanziario e tecnologico. Bill Gates, co-fondatore di Microsoft e figura di spicco nel campo della filantropia globale, è stato ripetutamente oggetto di interrogatori e speculazioni riguardo ai suoi rapporti con Epstein. Gates ha sempre sostenuto di aver interrotto ogni forma di contatto con il finanziere non appena venuto a conoscenza delle gravi accuse a suo carico, sottolineando la sua estraneità a tali pratiche.

La testimonianza di Gates a Capitol Hill si inserisce in un più ampio ciclo di audizioni. Queste indagini sono state avviate con l'intento di chiarire le complesse relazioni tra Epstein e diverse figure pubbliche di alto profilo.

L'obiettivo primario è accertare eventuali responsabilità o complicità in un contesto così delicato. L'udienza ha offerto a Bill Gates l'opportunità di rafforzare la sua posizione e di fornire la sua versione dei fatti in merito alle accuse e ai suoi passati rapporti con Jeffrey Epstein, cercando di dissipare ogni dubbio residuo e di ribadire la sua innocenza.