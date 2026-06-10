Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato di aver intrapreso un'azione militare significativa nel Golfo dell'Oman, colpendo e fermando una nave cisterna battente bandiera di Palau. L'incidente ha coinvolto la nave Settebello, intercettata mentre transitava in un'area marittima di cruciale importanza strategica. La notizia è stata diramata dal Centcom attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata sulla piattaforma X, evidenziando la determinazione delle forze americane nel far rispettare le proprie direttive.

L'intervento militare e le ragioni dell'azione

L'operazione è scattata a seguito del ripetuto mancato rispetto delle disposizioni impartite dalle forze americane da parte dell'equipaggio della nave cisterna. Un velivolo americano è intervenuto, colpendo con precisione la sala macchine dell'imbarcazione. Il Comando Centrale ha specificato che tale azione si è resa indispensabile dopo che ogni tentativo di comunicazione e di ingiunzione era stato ignorato. L'episodio si è verificato nelle acque internazionali del Golfo dell'Oman, una rotta marittima fondamentale per il commercio globale e, al contempo, un'area storicamente sensibile, spesso scenario di tensioni geopolitiche e operazioni di sicurezza marittima.

La decisione di colpire la nave sottolinea la serietà con cui le autorità statunitensi affrontano le violazioni delle proprie direttive operative in queste acque.

Il contesto del blocco navale e le sue implicazioni

L'intervento contro la Settebello si inserisce in un più ampio quadro operativo, rappresentato dal blocco navale avviato dalle forze statunitensi il 13 aprile. Questa iniziativa ha l'obiettivo primario di monitorare e controllare rigorosamente il traffico marittimo diretto verso l'Iran, prevenendo potenziali violazioni delle sanzioni o delle direttive internazionali. Da quando il blocco è stato istituito, le forze statunitensi hanno registrato un numero significativo di interventi.

Secondo i dati ufficiali, sette navi che non hanno ottemperato alle disposizioni del blocco sono state disabilitate. Parallelamente, oltre cento imbarcazioni sono state fermate e reindirizzate verso rotte conformi, dimostrando l'efficacia e la portata dell'operazione di controllo. È importante notare che, in un'ottica di rispetto delle esigenze umanitarie, quarantadue navi che trasportavano aiuti sono state autorizzate a transitare liberamente nell'area, evidenziando un approccio mirato e non indiscriminato.

Tecnologia e strategia nell'operazione

Per l'esecuzione di queste complesse operazioni, le forze armate statunitensi impiegano assetti tecnologicamente avanzati. Tra questi, spicca l'utilizzo di velivoli come il F/A‑18 Super Hornet, un caccia multiruolo assegnato alla portaerei USS Abraham Lincoln.

Questi aerei sono specificamente impiegati per colpire con precisione gli spazi di ingegneria e manovra delle navi che si dimostrano non conformi alle direttive, garantendo l'interruzione della loro navigazione senza compromettere l'integrità strutturale oltre il necessario. L'azione contro la nave cisterna rientra pienamente in questa strategia di controllo delle rotte marittime nel Golfo dell'Oman, con un'attenzione particolare alle imbarcazioni sospettate di violare il blocco imposto contro l'Iran. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha concluso la sua dichiarazione con un messaggio chiaro e perentorio: “Marivex is no longer sailing to Iran”, ribadendo l'efficacia delle proprie azioni nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza e controllo nella regione.