Un uomo è stato arrestato a Boscoreale, in provincia di Napoli, con l'accusa di contrabbando di sigarette. L'operazione della Guardia di Finanza ha rivelato che l'individuo utilizzava le consegne di un servizio di food delivery come copertura per il traffico illecito di tabacchi. L'arresto in flagranza di reato è avvenuto il 16 giugno 2026, da parte del comando provinciale di Napoli.

Dettagli dell'operazione e il sequestro

I finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno intercettato l'uomo mentre si trovava a bordo di uno scooter. Aveva in spalla l'inconfondibile zaino arancione di una nota azienda di food delivery, ma a destare sospetti è stato un borsone anonimo, visibilmente colmo, che trasportava con sé.

L'individuo, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici legati a reati simili, è stato fermato per un controllo approfondito.

L'ispezione del borsone ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando: ben cento stecche, per un peso complessivo di circa venti chili. Il ritrovamento ha fatto scattare l'arresto per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, un reato che alimenta il mercato nero.

Durante le verifiche, sono emerse ulteriori irregolarità: il motoveicolo utilizzato era sprovvisto di assicurazione, e la patente di guida del conducente era scaduta. Di conseguenza, sia le sigarette illegali che lo scooter sono stati sottoposti a sequestro.

L'uomo, arrestato in flagranza, è stato condotto davanti al tribunale di Torre Annunziata per un processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa della sentenza di merito.

Il fenomeno del contrabbando di tabacchi nel Napoletano

L'episodio di Boscoreale si inserisce in un contesto più ampio di contrasto al contrabbando di tabacchi che caratterizza l'area metropolitana di Napoli. Le autorità sono costantemente impegnate a smantellare le reti che alimentano questo traffico illecito, che si avvale di metodi ingegnosi per eludere i controlli.

Un altro significativo intervento, avvenuto in tempi recenti, ha avuto luogo presso l'Aeroporto internazionale di Napoli.

In quell'occasione, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno intercettato e sequestrato un carico di 108 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri. La merce era stata introdotta illegalmente nel territorio nazionale da due cittadini armeni, provenienti dalla capitale Erevan. Le sigarette, abilmente occultate all'interno dei bagagli da stiva, presentavano sigilli doganali armeni contraffatti. Anche in questo caso, i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Questi interventi congiunti sottolineano l'efficacia e la determinazione delle forze dell'ordine e delle agenzie preposte nel contrastare il traffico illecito di tabacchi, a tutela della legalità e delle entrate erariali nel territorio napoletano.