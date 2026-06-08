È ricoverato in condizioni critiche, in codice rosso, un turista siciliano di 20 anni rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta ieri sera a Napoli. Il giovane si trovava sulla terrazza panoramica dell’Anfiteatro del Monte Echia, nella zona di Santa Lucia, quando ha perso l’equilibrio mentre cercava di scattarsi un selfie.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe sporto eccessivamente, precipitando per diversi metri nel vuoto.

Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le numerose lesioni riportate.

Le sue condizioni sono giudicate molto gravi ed è attualmente in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il drammatico incidente sul promontorio partenopeo

L'episodio si è consumato in una delle zone più suggestive e frequentate di Napoli, apprezzata da residenti e turisti per la sua vista mozzafiato sul golfo. Le testimonianze raccolte sul posto indicano che il ragazzo, insieme ai suoi amici, si era avvicinato al bordo del costone, probabilmente per immortalare il paesaggio con una fotografia. È stato in quel frangente che ha perso la stabilità, precipitando per diversi metri lungo il pendio roccioso.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sono giunti sul luogo dell'incidente con grande rapidità. Le squadre di emergenza hanno prestato le prime cure al ventenne, stabilizzandolo prima di procedere al trasporto d'urgenza presso una struttura ospedaliera. Le sue condizioni sono state definite critiche dai sanitari, che stanno ora monitorando attentamente il suo stato di salute.