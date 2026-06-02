Due cittadini di nazionalità pachistana sono stati sottoposti a fermo dalla Procura di Castrovillari con l'accusa di omicidio plurimo. Il provvedimento è giunto in seguito alla morte di quattro braccianti, anch'essi di origine pachistana, vittime di un efferato delitto avvenuto ad Amendolara, in Calabria. Le quattro vittime sono state brutalmente uccise e successivamente carbonizzate, un atto di violenza che ha scosso profondamente la comunità locale e ha richiamato l'attenzione delle autorità giudiziarie e investigative.

Il tragico episodio si è consumato nella mattinata del primo giugno 2026, in un contesto di estrema brutalità, presso un distributore di carburante situato nel territorio del comune calabrese.

La natura del delitto, con i corpi dei braccianti trovati bruciati vivi, ha immediatamente innescato un'ampia e complessa operazione investigativa volta a identificare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo terribile crimine.

Lo sviluppo delle indagini e i fermi

Il provvedimento di fermo nei confronti dei due sospettati è stato emesso al termine di un lungo e approfondito interrogatorio. Le audizioni si sono svolte nella Questura di Cosenza, dove i due individui erano stati condotti nella serata del primo giugno, subito dopo essere stati fermati nella località di Villapiana. Quest'ultima, situata nelle immediate vicinanze del luogo in cui si è verificato il macabro delitto, ha rappresentato il punto di partenza per le successive fasi investigative.

Gli investigatori della Squadra mobile hanno svolto un lavoro meticoloso e determinante per risalire all'identità dei presunti responsabili. Un ruolo cruciale in questa fase è stato giocato dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso il distributore di carburante, teatro dell'omicidio. Le telecamere hanno infatti ripreso tutte le fasi dell'omicidio plurimo, fornendo agli inquirenti elementi probatori fondamentali e dettagli imprescindibili per la ricostruzione dell'accaduto e per l'identificazione dei soggetti coinvolti.

Amendolara: il contesto e il ruolo delle autorità

Il comune di Amendolara, scenario di questo grave fatto di cronaca, si trova nella provincia di Cosenza, in Calabria.

Si tratta di una località che, secondo i dati demografici ufficiali, conta una popolazione di poco più di tremila abitanti. La Procura della Repubblica di Castrovillari, l'organo giudiziario territorialmente competente per l'area, ha assunto il coordinamento delle indagini fin dalle prime ore, operando in stretta collaborazione con la Questura di Cosenza e la Squadra mobile.

L'efficacia del sistema di videosorveglianza, che si è rivelato un elemento chiave per la rapida risoluzione del caso e la ricostruzione degli eventi, sottolinea l'importanza di tali tecnologie. Questi sistemi sono sempre più utilizzati in numerosi comuni italiani per il monitoraggio costante di aree considerate sensibili, contribuendo in maniera significativa alla prevenzione dei reati e alla raccolta di prove decisive in caso di crimini, come dimostrato in questa tragica vicenda.