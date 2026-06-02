Una tragedia ha scosso la comunità di Sorrento nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2026, quando un incidente mortale si è verificato in via degli Aranci. Intorno all'una, Maria Rosaria Fontana, una donna di 65 anni, ha perso la vita in un drammatico scontro. La vittima, che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un locale della zona, stava facendo ritorno a casa, a Piano di Sorrento, a bordo del suo scooter. Il fatale impatto è avvenuto con un'auto condotta da un giovane di appena 20 anni, segnando un momento di profondo dolore per la cittadina.

Dettagli dello scontro e l'intervento dei soccorsi

L'impatto tra i due veicoli è stato di una violenza tale da non lasciare scampo alla donna. Nonostante l'arrivo tempestivo dell'ambulanza del 118, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Maria Rosaria Fontana, morta purtroppo sul colpo. Il giovane conducente dell'auto, un ventenne, è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Sorrento. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, tanto da richiedere il ricovero in prognosi riservata, sebbene non sia considerato in pericolo di vita. L'automobilista, invece, è rimasto illeso nell'incidente. Entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, ovvero lo scooter della vittima e l'auto del giovane, sono stati posti sotto sequestro dalle autorità competenti per consentire tutti gli accertamenti tecnici e balistici necessari a chiarire la dinamica.

Le indagini in corso e il contesto della viabilità sorrentina

Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Sorrento, sotto il coordinamento del capitano Mario Gioia. Gli inquirenti hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, un compito cruciale per fare piena luce sull'evento. A tal fine, sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e si stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla drammatica scena. Le autorità hanno anche voluto sottolineare un aspetto critico della viabilità locale: in questo periodo, il traffico sulle strade di Sorrento e dell'intera Costiera amalfitana è particolarmente intenso.

Questa condizione, purtroppo, aumenta considerevolmente i rischi per tutti gli utenti della strada, siano essi automobilisti, motociclisti o pedoni, rendendo ancora più urgente la massima prudenza e attenzione alla guida.