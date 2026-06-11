Un ladro d’auto di 19 anni è stato arrestato dai Carabinieri nella notte tra il 10 e l’11 giugno 2026 a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era stato sorpreso alla guida di una Fiat 500x rubata il giorno precedente a Caserta. Alla vista dei militari, il diciannovenne non si è fermato all’alt, innescando un inseguimento rocambolesco che si è protratto sia in auto che a piedi.

La caccia all'uomo ha avuto il suo culmine quando il fuggitivo si è ritrovato in un vicolo cieco, cercando poi di dileguarsi nei campi circostanti.

Dopo aver perso temporaneamente le sue tracce, i Carabinieri hanno messo in atto un ingegnoso stratagemma: si sono appostati a fari spenti, attendendo nell'oscurità. Poco dopo, una Bmw X1 è giunta sul posto, con a bordo quattro giovani di 24, 20, 16 e 15 anni. Questi erano stati chiamati in soccorso dal ladro, che è riemerso dai campi sporco di terra e fango, ancora in videochiamata e con un borsello in mano, ignaro della trappola.

L’arresto e il sequestro del "kit da ladro"

Con un’azione rapida e decisa, i Carabinieri hanno acceso i fari, bloccando sia il 19enne che i suoi quattro complici. Durante la perquisizione, nel borsello del giovane è stato rinvenuto un kit completo da ladro, contenente un sofisticato decodificatore di centraline, strumento essenziale per il furto di veicoli.

Il ragazzo è stato immediatamente arrestato, mentre i quattro amici sono stati denunciati per favoreggiamento. L’operazione, condotta con astuzia e professionalità, ha permesso di assicurare alla giustizia il responsabile e i suoi fiancheggiatori.

L’impegno dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità a Giugliano

Giugliano in Campania, uno dei maggiori comuni dell'area metropolitana di Napoli, è costantemente presidiato dalle forze dell'ordine per contrastare la criminalità diffusa, in particolare i furti e le rapine. I Carabinieri della zona sono quotidianamente impegnati in operazioni di prevenzione e repressione dei reati, avvalendosi di tecniche investigative mirate e appostamenti strategici, come dimostrato dall'efficacia dell'arresto del diciannovenne.

Questo episodio sottolinea l'importanza del loro operato sul territorio.

La presenza di giovani coinvolti in reati contro il patrimonio rappresenta una delle principali sfide per le autorità locali. Le forze dell'ordine, in stretto coordinamento con la Procura e le altre agenzie di sicurezza, lavorano incessantemente per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di criminalità, ribadendo il loro impegno nella tutela dell'ordine pubblico e della legalità.