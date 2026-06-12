Il sindaco di Terzigno, Salvatore Carillo, ha partecipato a un significativo incontro istituzionale con il prefetto di Napoli, Michele di Bari, tenutosi in Prefettura il 12 giugno 2026. L'appuntamento ha rappresentato un'importante occasione per ricevere gli auguri di buon inizio mandato e per affrontare tematiche cruciali quali la legalità, la sicurezza urbana, il controllo del territorio e la necessaria collaborazione tra le amministrazioni comunali e il Governo territoriale.

Il primo cittadino di Terzigno, Salvatore Carillo, ha espresso profonda gratitudine per le parole del prefetto, definendole “uno stimolo importante all’inizio di questo mandato”.

Ha inoltre ribadito il suo impegno, sottolineando che “essere il primo punto di riferimento per i cittadini significa ascoltare, essere presenti e lavorare ogni giorno per affrontare i problemi della comunità”. Carillo ha rimarcato l'esigenza che “Terzigno abbia bisogno di istituzioni presenti, capaci di ascoltare, collaborare e affrontare con determinazione le sfide del territorio”, estendendo un ringraziamento al prefetto per “l’attenzione e la vicinanza dimostrate ai sindaci all’inizio di questo percorso amministrativo”.

L'incontro in Prefettura con i sindaci neoeletti

L’incontro, svoltosi nella sede della Prefettura di Napoli, ha visto la partecipazione dei sindaci neoeletti dei comuni della Città Metropolitana.

Il prefetto Michele di Bari ha rivolto ai primi cittadini i migliori auguri per l'espletamento del loro incarico nei rispettivi territori, evidenziando il ruolo centrale che i sindaci rivestono. Essi sono infatti chiamati a garantire l’affermazione dei principi di legalità e sicurezza urbana, a promuovere attivamente il benessere delle comunità e a contribuire in modo significativo alla riduzione dei divari sociali presenti.

Durante il confronto, è stata riaffermata la piena disponibilità della Prefettura a collaborare attivamente con gli enti locali. Questa partnership è volta ad affrontare le principali criticità che caratterizzano i territori, operando in uno spirito di sostegno e leale collaborazione istituzionale.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla necessità di sviluppare politiche pubbliche efficaci, capaci di mettere al centro i bisogni reali dei cittadini. L'obiettivo è migliorare il decoro urbano e ridurre le disuguaglianze sociali attraverso interventi concreti di inclusione e un supporto mirato alle fasce più fragili della popolazione.

Il ruolo strategico del prefetto

Il prefetto, in quanto rappresentante del Governo a livello provinciale, svolge un ruolo strategico di coordinamento tra lo Stato e le autonomie locali. Le sue competenze si estendono a materie fondamentali quali la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la garanzia della continuità amministrativa. È inoltre investito della responsabilità di vigilare sulle amministrazioni locali e ha la facoltà di adottare misure urgenti in caso di necessità, assicurando un costante raccordo tra gli enti statali e quelli locali. Questa funzione è essenziale per la stabilità e l'efficacia dell'azione amministrativa sul territorio.