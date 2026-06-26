Una donna di quaranta anni e il suo compagno di cinquantuno anni, entrambi residenti a Sulmona, sono stati denunciati per minaccia aggravata in concorso. I fatti risalgono al 25 e al 30 giugno 2025, quando, durante una prestazione odontoiatrica, la donna avrebbe subito palpeggiamenti e molestie da parte di un professionista locale. Al rientro a casa, ha condiviso l'accaduto con il compagno, il quale ha deciso di intervenire personalmente.

L'intervento del compagno nello studio dentistico

Il compagno si è recato presso lo studio odontoiatrico accompagnato dalla donna.

Qui, si è rivolto al professionista con una frase che configurava una minaccia di morte: "Se ci riprovi un’altra volta ti ammazzo". A seguito dell'episodio, il dentista ha prontamente allertato le forze dell'ordine, che hanno avviato le opportune indagini. La coppia risulta essere nota alle forze dell'ordine e sono stati emessi due avvisi di garanzia nei loro confronti. La donna ha confermato le presunte molestie presso il commissariato, tuttavia la sua denuncia non ha avuto seguito.

Dettagli dell'accaduto e contesto giudiziario

Gli eventi si sono verificati tra il 25 e il 30 giugno 2025. Durante una visita odontoiatrica, la donna ha riferito di essere stata oggetto di palpeggiamenti e molestie da parte del professionista.

Successivamente, il compagno ha organizzato quella che è stata definita una "spedizione punitiva", presentandosi nello studio con la donna e rivolgendo al dentista una minaccia esplicita di morte. La coppia è stata denunciata per minaccia aggravata in concorso. Le indagini condotte dalla procura hanno portato all'emissione di due avvisi di garanzia. Nonostante la donna abbia confermato le molestie in commissariato, la sua denuncia non ha portato a sviluppi giudiziari.