La prevenzione degli attacchi terroristici è la priorità assoluta per l'Fbi durante i Mondiali di calcio, che iniziano oggi in Messico. Lo ha dichiarato il direttore Kash Patel, sottolineando l'importanza della sicurezza per giocatori, tifosi, cittadini americani e visitatori.

Patel ha ricordato che "in passato, gli estremisti hanno sfruttato i grandi eventi sportivi mondiali per causare danni e diffondere le loro ideologie distorte". Sui social media, il direttore ha ribadito l'impegno dell'Fbi: "Siamo assolutamente determinati a prevenire incidenti e a garantire la sicurezza di giocatori, tifosi, americani e visitatori durante il torneo".

Operazioni e risorse dispiegate

L'Fbi ha annunciato la collaborazione con altre agenzie di polizia per le 78 partite in 11 città, tra cui Miami. Per rafforzare la sicurezza, sono state attivate 200 Joint Terrorism Task Forces (JTTF) multi-agenzia, con tecnici ordigni e sommozzatori. Gli esperti dell'Fbi allestiscono e gestiscono centri operativi, di intelligence e posti di comando mobili per il monitoraggio delle minacce.

Gli analisti dell'Fbi eseguono controlli sui precedenti e producono report di intelligence. Patel ha invitato il pubblico a "restare vigile e a segnalare attività sospette".

Il ruolo dell'Fbi nella sicurezza internazionale

L'Fbi, principale agenzia federale di investigazione degli Stati Uniti, svolge un ruolo chiave nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo durante eventi internazionali come i Mondiali di calcio.

L'agenzia coordina le attività di sicurezza con enti locali, statali e internazionali, garantendo la protezione di partecipanti e spettatori.

Durante manifestazioni di grande richiamo, l'Fbi mette a disposizione risorse specializzate e tecnologie avanzate per la gestione delle emergenze e la prevenzione di minacce. L'obiettivo è assicurare che lo svolgimento delle partite avvenga in un contesto di massima sicurezza per tutti i presenti.